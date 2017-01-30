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Власть

Суд отказал НАБУ арестовать центр конного спорта Онищенко

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Центр конного спорта в Германии никто арестовывать не будет

Суд не нашел  доказательств того, имущенство оплачивали незаконно полученными средствамичто и отказал в аресте

Соломенский районный суд Киева отказал НАБУ в аресте центра конного спорта Gut Einhaus беглого нардепа Александра Онищенко, который располагается в Германии. 

По информации Антикоррупционного бюро, Онищенко купил центр конного спорта в октябре 2013 года через компанию-посредника Gut Einhaus Liegenschafts GmbH за € 19 млн. 

Следствие установило, что оплата покупки центра осуществлялась несколькими траншами с марта 2014 года по май 2016 года. 

НАБУ просило арестовать это имущество, поскольку его оплачивали незаконно полученными средствами. 

Суд не нашел этому доказательств и отказал в аресте.

Ранее Онищенко заявлял о том, что президент Украины Петр Порошенко с каждого государственного предприятия в Украине требует откаты, а те, кто отказываются платить рассматривались как нелояльные и подвергались систематическим атакам со стороны правительства.

Ранее «Комментарии» сообщали о том, Интерпол отказал Украине в объявлении в международный розыск беглого депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Напомним, Александру Онищенко вменяют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций. Следователи считают, что газ, который добывали компании Онищенко в рамках совместной деятельности с «Укргаздобычей», попадал на фиктивные биржи по заниженной цене. Его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной.

Также отмечалось, что всего в рамках уголовного производства задержаны 12 человек.

Сам Онищенко выехал за границу. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, называли его мать и бизнесмена Валерия Постного. Пятеро фигурантов «газового дела» признали себя виновными и согласились на сделку со следствием.

Однако Онищенко отрицает все обвинения в свой адрес. 5 июля Верховная Рада дала согласие на задержание и арест депутата Александра Онищенко. В начале августа в Латвии арестовали счета Онищенко. Кроме того, 5 подозреваемых по делу Онищенко признали свою вину и подписали соглашение со следствием.

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Источник: «Украинские новости»,

Теги: арест, конный спорт, Онищенко, суд

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