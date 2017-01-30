Лещенко обвинил Порошенко в давлении на телеканалы

«Это делалось и продолжает делаться по традиционной схеме – путем создания проблем, а потом – предложения, от которого «сложно отказаться», – объяснил нардеп

Народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко обвинил президента Петра Порошенко в давлении на ряд телеканалов. «Желание Петра Порошенко продлить свое пребывание на посту вступило в заключительную стадию – формирования благоприятных условий для переизбрания на второй срок. Кроме консолидации силовиков, договоренностей олигархам и формирования избирательной кассы, план традиционно включает перераспределение медиа-рынка с целью заставить критические голоса замолчать, а остальные – гарантировать лояльное освещение политики», – написал Лещенко в своем блоге на «Украинской правде». Он отмечает, что в условиях падения рейтингов «5 канала» фокус Банковой сосредоточен на других телеканалах, которые имеют значительно большее влияние на избирателей. В частности, по данным Лещенко, телекомпания NewsOne, которая пользуется популярностью в восточных регионах, недавно «получила нового руководителя, связанного с Банковой – человека, которая до недавнего времени был медиа-консультантом Кононенко, работая на должности советника министра энергетики Насалика». «Владельцы других каналов так или иначе также склоняют к положительному освещению Порошенко. Лояльность медиа-холдинга Ахметова гарантируется формулой общего заработка на тепловой энергетике «Роттердам +», а Коломойский с его телеканалом 1+1 находится на крючке власти с непогашенной задолженностью по обязательствам Приватбанка», – добавляет Лещенко.

Народный депутат также сообщил, что «недавно Банковая попыталась «склонить к диалогу» и владельца нескольких рейтинговых каналов Виктора Пинчука, начав проверку силами полностью подконтрольной СБУ его статьи в газете Wall Street Journal».

Лещенко пишет, что попытка окружения Порошенко взять под контроль канал 112 длится уже два года: «Это делалось и продолжает делаться по традиционной схеме – путем создания проблем, а потом – предложения, от которого «сложно отказаться». На прошлой неделе Нацсовет отказался продлить каналу 112 лицензию за якобы непрозрачную структуру собственности». «Учитывая приближение выборов и обострение политической ситуации, мы увидим еще много попыток смоделировать нужную для Банковой медиа-среду в стране», – добавляет Лещенко.