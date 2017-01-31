В БПП заявили, что назначение нового главы МИД ФРГ ослабит поддержку Украины в Европе

По мнению нардепа от БПП Олега Барны, новые европейские назначения свидетельствуют о усилении пророссийских настроений в Европе

Европа «устала» от Украины. Об актуальности этого тезиса может свидетельствовать назначение на пост главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, который еще в 2014 году заявлял о необходимости федерализации Украины и особом статусе Донбасса. Такую мысль высказал народный депутат от президентской фракции Олег Барна.

Нардеп также подчеркнул, что немецкий бизнес требует от власти восстановления отношений с Россией, поскольку уже давно несет убытки от антироссийских санкций. Соответственно это ведет к усилению в европейских кругах пророссийских настроений. А Украине в этой сделке уготована участь "разменной монеты».

Депутат полагает, что избрание в ряде стран Европы пророссийских лидеров также негативно скажется на международной поддержке Украины.

«Общая тенденция Европы в связи с тем, что были выбраны в большинстве стран руководители пророссийского направления - вот это волнует очень. Европа всегда и во все эпохи преследовала свои меркантильные интересы», - заметил Барна и добавил, что каждое подобное назначение в будущем может привести к ослаблению санкций против России.

Ранее народный депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов напомнил, что новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в 2014 открыто выступал за федерализацию Украины и заявлял, что это единственный шанс сохранить территориальную целостность страны.

При этом Сергей Кивалов заявил, что концепция нового министра иностранных дел Германии отвечает интересам нашей страны и призвал Украину прислушаться к словам Зигмара Габриэля.

«Целостность Украины необходимо сохранить в любом случае, даже если придется пожертвовать некоторыми рычагами власти. Выбирая между потерей еще нескольких областей или сохранением нынешнего состава государства, я однозначно выбираю второе. Существующий механизм постоянно дает сбои, мы постоянно сталкиваемся с одними проблемами. Эту модель необходимо менять. Тем более, если от этого зависит поддержка Украины со стороны наших европейских партнеров», – заявил народный депутат.

По его мнению, поддержка Украины со стороны Германии будет зависеть от выполнения Минских соглашений, и призвал отказаться от «нагнетания антироссийской риторики».

Ранее «Комментарии" писали о том, что Германия отменит санкций против России, при одном условии.