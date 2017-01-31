Трамп заинтересовался, куда Украина потратила деньги, выделенные США

Киев должен будет отчитаться о том, как тратил деньги, выделенные при Обаме

Президент США Дональд Трамп проведет аудит с целью проверки того, как Киев использовал средства, выделенные от США при Бараке Обаме. Об этом «, в котором проведен анализ главных проблем страны.

«Трамп и его советники будут настаивать на расследовании судьбы всей американской помощи, и если проверка покажет, что эта помощь использовалась не по назначению, они отнесутся к Украине, как к неудачному капиталовложению и уйдут. И даже более того - могут потребовать вернуть эти средства американскому народу, подытоживает автор», - пишет американское издание RealClearDefense.

Если Украина не сможет решить свои ключевые проблемы, о не сможет сохранить территориальную целостность, считают авторы материала. «Украинская власть должна показать, что она серьезно относится к западным стандартам управления — для этого они обязаны показать, куда уходит помощь от Запада», - пишет издание.