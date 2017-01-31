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Уголовные дела против одиозных политиков или преследования неугодных оппозиционеров?!

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Кто они - эти чиновничьи лисы правосудия

Избирательное правосудие позволило удалось усадить на скамью подсудимых лишь экс-главу фракции «регионалов» Александра Ефремова. Остльным VIP-чиновникам, обвиняемым украинскими правоохранителями в резонансных преступлениях, удается отстоять свои права. 

Уже почти три года прошло с победы Майдана над режимом Виктора Януковича, а воз знаковых криминальных преследований в отношении злоупотреблений его представителей, как говорится, и ныне там. Безусловно, можно пенять на объективные обстоятельства бегства многих видных персонажей преимущественно в Россию, где от украинского правосудия их оберегает подчеркнутое кремлевское заступничество. Впрочем, не зря же Верховная Рада еще в 2014 году ввела процедуру заочного осуждения скрывающихся за пределами страны подозреваемых в преступлениях. Хотя толком эта норма до сих пор не заработала, несмотря на последующие специальные законодательные правки, снимающие якобы все барьеры для заочных расследований и судов.

Да и те, кто не успел вовремя скрыться с территории Украины, от открытых на них уголовных дел, в основном, не страдают. За исключением разве что бывшего руководителя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, суд над которым по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене, организации захвата Луганской ОГА, пособничестве захвату управления СБУ и созданию самопровозглашенной «ЛНР» таки стартовал в Старобельске Луганской области. Представители Генпрокуратуры прогнозируют быстрый и успешный для стороны обвинения судебный процесс над Ефремовым, ведь для них это – дело чести. В противном случае кресло сильно зашатается под руководителем ведомства Юрием Луценко.

Еще одним показательным и даже самым ключевым для сегодняшней Генпрокуратуры является дело экс-президента Януковича. Расследование уголовного производства против него по подозрению в государственной измене ГПУ уже завершила, о чем было оглашено на специальном брифинге 30 января. Теперь адвокаты Януковича имеют право ознакомиться с материалами дела, после чего обвинительный акт будет безотлагательно направлен в суд. Если же сторона защиты будет затягивать с соответствующими ознакомлениями, то для нее можно будет установить конкретные жесткие сроки. Фактически сегодня нет никаких препятствий для скорого старта заочного судебного процесса над Януковичем, даже если Интерпол не восстановит его международный розыск.

А вот с делами на других соратников беглого экс-президента куда большая проблема. Периодически Интерпол также снимает их с розыска, многие расследования внутри Украины откровенно зависли, а некоторые «из-за поребриков» вообще в открытую глумятся над украинскими правоохранителями. Как, например, это регулярно делает экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. Он первым из беглецов добился снятия с себя международных санкций, которые, как оказалось, были введены без необходимых на то доказательств со стороны украинской прокуратуры, в чем даже признался бывший в 2014-м генпрокурором Олег Махницкий.

Однако у руля ГПУ вот уже третий после него новый начальник, а дела против Портнова ни в подозрении о злоупотреблении служебным положением, ни в отношении незаконного его влияния на судебную систему пока не имеют какого-либо существенного продвижения.

Что же касается громких уголовных производств, в которых фигурируют постмайданные политики, то тут ситуация вообще выглядит с одной стороны абсолютно запущенной. Но с другой стороны, на лицо – своеобразное «подвешивание на крючок» практически в режиме нон-стоп. Как в том же случае с соратником днепровского олигарха Игоря Коломойского и бывшим вице-губернатором Днепропетровщины Геннадием Корбаном. Он было попробовал штурмовать «высшую лигу» украинского политикума в качестве лидера партии «Укроп», но быстро осекся. Точнее, его умело «осекли» целым рядом выдвинутых Генпрокуратурой тяжких подозрений, начиная от создания организованной преступной группировки и заканчивая похищениями представителей власти.

Корбан пережил и арест, и долгие бдения в судах, и домашний арест, и, наконец, осуждение условно за насильственное задержание Сергея Рудыка в бытность его главой Госагентства земельных ресурсов (ныне этот экс-«свободовец» входит в парламентскую фракцию БПП). Теперь же Корбан вот уже который месяц лечится в Израиле и особо не отсвечивает. А вместе с ним отказался от открытой оппозиционной деятельности и его старый бизнес-партнер Коломойский.

Еще один яркий пример – дело нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Все прекрасно помнят, как 17 сентября 2015 года с подачи тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина прямо в ВР было продемонстрировано видео, на котором была зафиксирована передача взятки Мосийчуку.

После чего нардепы сняли с него депутатскую неприкосновенность, а ближайший сподвижник Олега Ляшко тут же был задержан силовиками. Под арестом «радикал» был всего два месяца, уже в ноябре 2015-го Высший админсуд признал постановление парламента по Мосийчуку незаконным и отменил его. А в мае 2016 года точку в возвращении ему депутатской неприкосновенности поставил Верховный суд. Впрочем, как заявил позже Луценко, ГПУ так и не закрыла уголовное дело против Мосийчука и готова внести повторное на него представление в ВР в любой момент. Поэтому в парламентских кулуарах поговаривают, что «фактор Мосийчука» является одним из ключевых в деле последних голосований фракции Радикальной партии в унисон с правящей коалицией.    

 

      

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Теги: ГПУ, Ефремов, Корбан, криминальное дело, Луценко, Мосийчук, обвинения, Портнов, Янукович

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