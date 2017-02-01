США усложнили выезд украинцам в страну

Для продления визы нужно будет проходить заново собеседование в посольстве
Президент США Дональд Трамп создал новый антимиграционный указ, согласно которому изменилась процедура получения виз для граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
Согласно нового закона, чтобы продлить визу, нужно пройти собеседование в посольстве.
Ранее, если человек не совершал никаких нарушений виду продлевали автоматически.
В посольстве отметили, что сейчас речь идет о визах для работы, а о немиграционных .
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Источник: «Gazeta.ua»,
Теги: виза, посольство США, США, Трамп
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