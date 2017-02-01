США усложнили выезд украинцам в страну

Для продления визы нужно будет проходить заново собеседование в посольстве

Президент США Дональд Трамп создал новый антимиграционный указ, согласно которому изменилась процедура получения виз для граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Согласно нового закона, чтобы продлить визу, нужно пройти собеседование в посольстве.

Ранее, если человек не совершал никаких нарушений виду продлевали автоматически.

В посольстве отметили, что сейчас речь идет о визах для работы, а о немиграционных .