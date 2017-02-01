Трамп подвинул Путина в мировом рейтинге популярности

За один месяц о Трампе упоминалось более 202 тысяч раз в материалах различных СМИ

Президент США Дональд Трамп возглавил топ-10 самых упоминаемых персон в прессе в январе этого года.

Сообщается, что только за один месяц о нем упоминалось более 202 тысяч раз в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Отмечается, что это первый такой случай, когда первые строчки рейтинга остались на за президентом России. В январе 2017 года Путин занял второе место по упоминаемости в российской прессе (147,7 тысяч ссылок в СМИ). До этого перестановки в топе рейтинга упоминаемости наблюдались только в период, когда пост президента РФ занимал Дмитрий Медведев (с 2008 по 2011 год).

Также сообщается, что бывший президент Америки в этом году получил 61 155 ссылок в прессе (третье место рейтинга), проигравший на выборах кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон - 23 843 ссылок (седьмое место). Отметим, что последние выборы президента США привлекли максимальное внимание СМИ - предвыборные кампании Барака Обамы и его победы на выборах не освещались так широко.

В ТОП-10 рейтинга также вошел премьер-министра РФ Дмитрий Медведев (40 862 упоминаний), президент Украины Петр Порошенко (34 763), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (27 420), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и президент Беларуси Александр Лукашенко (12 155).