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Власть

В ГПУ лукавят: Генпрокуратора РФ не отказывалась вручить уведомление о подозрении Януковичу

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Виктору Януковичу все еще не объявили о подозрении

В распоряжении нашего издания имеется копия официального ответа Генпрокуратуры РФ на запрос Генпрокуратуры Украины относительно уголовного дела о государственной измене В. Януковичем.

В рамках досудебного расследования Генеральная прокуратура Украины в своем официальном обращении (от 28.11.2016) к российским коллегам просила их:

1) установить место жительства (пребывания) и вручить письменное сообщение о подозрении В.Ф. Януковичу;

2) вручить В.Ф. Януковичу повестки о его вызове к следователю Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины 13.12.2016 и 20.12.2016 для участия в допросе в качестве подозреваемого;

3) в случае получения заявления подозреваемого об отказе от явки по указанным повесткам, допросить В.Ф. Януковича в качестве подозреваемого представителем уполномоченного органа РФ.

30 января 2017 на своем брифинге военный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Генпрокуратура РФ отказала в выполнении международного запроса относительно вручения письменного подозрения Януковичу.

«...они (ГП РФ) отказали нам (ГПУ) в выполнении международного запроса относительно вручения письменного подозрения Януковичу. Генеральная прокуратура Российской Федерации прислала нам письмо, что она не будет выполнять наш запрос о международной правовой помощи» – заявил Р. Кравченко.  

Из имеющегося в нашем распоряжении документа видно, что данная информация не соответствует действительности.

В своем ответе ГП РФ указала, что в отношении части запроса об установлении места жительства и вручении письменного сообщения о подозрении, «рассмотрение запроса продолжается».

ГП РФ, однако, действительно отказало в проведении действий, указанных в п.2 и п.3 запроса (вручение повесток и проведение допроса) со ссылкой на п.3. ст.7 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959, а именно – слишком короткий срок уведомления, не соответствующий международной практике (запрос от 28 ноября с повесткой на 13 и 20 декабря). Кроме того, запрос на проведение данных следственных действий невозможен по закону до момента уведомления Януковича В.Ф. о подозрении и получении им статуса подозреваемого.

Проанализировав имеющийся у нас документ, можно сделать вывод о том, что В. Янукович все еще не является подозреваемым, поскольку ГП РФ еще рассматривает возможность вручения ему письменного уведомления о подозрении и то, что военный прокурор Р. Кравченко представил общественности неточную информацию, утверждая, что ГП РФ отказала в выполнении международного запроса относительно вручения письменного подозрения Януковичу.

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Теги: Генпрокуратура РФ, ГПУ, подозрение, уголовное дело, Янукович

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