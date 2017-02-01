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Десятки украинских политиков улетели к Трампу на завтрак

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Главным спикером станет президент США Дональд Трамп

Завтра в Вашингтоне состоится юбилейный 65-й Ежегодный национальный молитвенный завтрак

В элитном отеле Вашингтон Хилтон столы будут накрыты на 3 тысячи персон из 100 стран мира. Мероприятие ежегодно проводится при содействии членов Конгресса США, дипломатов и политических лидеров, а также ведущих религиозных фундаций. 

Украинская политическая элита уже взяла за традицию принимать участие в Молитвенном завтраке в США. Отмечается, что попасть на данное мероприятие можно абсолютно бесплатно, но сугубо по приглашению Конгресс или Сената США, или же лоббистских организаций.

На данное мероприятие уже отправились нардепы от БПП Валерий Карпунцов, Оксана Билозир и нардеп от «Народного фронта» Павел Унгурян. Сейчас они активно публикуют свои фото в социальных сетях о своем прилете. 

Унгурян сообщил, что в украинской группе будет примерно 40 человек, и которых 20 человек - это политики, экономисты, лидеры местного самоуправления, остальные - представители общественных организаций, юристы, спортсмены, молодые лидеры Украины.

Также на Молитвенном завтраке в США будут нардепы от «Народного фронта» Георгий Логвинский, Олег Крышин, а также депутаты из Одесской области Павел Бойченко и Олег Бабенко. 

Кроме того, в Вашингтоне будут глава Черновицкого облсовета Иван Мунтян и губернатор области Александр Фищук, а также замглавы администрации Виталий Ковальчук и глава юруправления Алексей Филатов.

Кроме того, в США уже прилетела лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вместе с Григорием Немырей и Сергеем Власенко.

Также примет участие в мероприятии и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

А вот президент США Дональд Трамп встретится только с иорданским монархом.

Как сообщали  «Комментарии» , инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоялась 20 января. Торжества продолжались 3 дня.

Выяснилось, кто из украинских политиков изъявил желание присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США. В США на инаугурацию Дональда Трампа отправились депутаты, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Участие в инаугурации подтвердил народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрей Артеменко. Также нардеп от «Оппозиционного блока» Сергей Кивалов сообщил, что вылетел в Вашингтон на инаугурацию.

Председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет на молитвенном завтраке, а на саму инаугурацию не приедет. Также на завтраке будут некоторые другие депутаты. Кроме того, о прилете в Вашингтон по случаю инаугурации сообщил внефракционный нардеп Борислав Береза.

Ранее сообщалось о том, что приглашение на ежегодный молитвенный завтрак с Трампом получили Павел Бойченко и Олег Бабенко. 

Напомним, народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявлял накануне, что вместо того, чтобы заниматься решением проблем в Украине, на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа вылетели более 30 украинских депутатов.

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Источник: «, Страна

Теги: Молитвенный завтрак, США, Трамп, украинские политики

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