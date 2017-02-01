Обнародован контракт руководителя «Укрзализныци» (фото)

В документе указана сумма зарплаты и расписано, за что Балчуна могут уволить

Народный депутат Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook опубликовал копию контракта Министерства инфраструктуры Украины с главой «Укрзализныци» Войцехом Балчуном. Депутат заявляет, что Балчун грубо нарушал оговоренные условия работы, чем уже нанес государству ущерб почти на миллион гривен, сообщает URB.ua

Нардеп заверяет, что опубликованная информация исключительно достоверна, а копию контракта он получил из своих источников в правительстве. Куприй также заявил, что уже написал заявление о правонарушениях Балчуна в Национальную полицию, где утверждает, что Балчун нарушил условия контракта, в том числе без уважительных причин отсутствовал на работе и получал зарплату безосновательно.

По словам нардепа, Войцех Балчун отсутствовал на работе 48 дней, что можно считать грубым нарушением контракта. В документе написано, что Балчун «может быть уволен с должности в случае однократного грубого нарушения, которое нанесло «Укрзализныце» убытков, штрафов, потери имущества на более, чем 20 млн. гривен».

Также главу «Укрзализныци» могут уволить за систематическое невыполнение обязанностей и отсутствия более трех раз на заседаниях правления компании без уважительных причин. Основаниями для увольнения также является: ущерб деловой репутации, разглашение конфиденциальной информации, невыполнение финансового плана на 25%.

Отметим, что зарплата Балчуна согласно контракту составляет 462 тыс. грн. в месяц. В контракте указано, что он действует до 5 июня 2017 года.