Эскалация у Авдеевки была запланирована, - ОБСЕ

Определенные лица сознательно решили начать эскалацию ситуации на Донбассе
Эскалация ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не была спонтанной. Об этом заявил замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.
«Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать ее», – сказал Хуг и «эти лица должны полностью изменить курс"», - сказал он.
По его словам, ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке «начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа».
Также он отметил, что как военные, так и гражданские лица должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести вооружение с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.
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Источник: «Интерфакс-Украина»,
Теги: Авдеевка, АТО, Гиви, ОБСЕ, война на Донбассе
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