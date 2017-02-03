Эскалация у Авдеевки была запланирована, - ОБСЕ

Определенные лица сознательно решили начать эскалацию ситуации на Донбассе

Эскалация ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не была спонтанной. Об этом заявил замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

«Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать ее», – сказал Хуг и «эти лица должны полностью изменить курс"», - сказал он.

По его словам, ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке «начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа».

Также он отметил, что как военные, так и гражданские лица должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести вооружение с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.