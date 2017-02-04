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Политический пиар: планы правительства и парламента на февраль

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депутаты выбирают законопроекты, на которых можно строить пиар

К новой сессии парламента партии подготовили законопроекты, удобные для пиара

Из множества законодательных инициатив, появившихся этой зимой, мы выбрали по две самых ярких от правительства и от каждой фракции парламента. Словно прислушавшись к критикам, твердящим, что в Верховной Раде собрались бездельники и тунеядцы, депутаты дружно решили продемонстрировать свою заботу о народе.

 

Правительство: спецконфискация «миллиардов Януковича»

и 700 млн грн с облгазов

У правительства главная пиар-фишка – закон о спецконфискации. Правда, парламент никак не может его принять. Но премьер Владимир Гройсман надеется, что очередной проект, внесенный Кабмином, все же будет включен в повестку дня новой сессии и получит поддержку большинства депутатов. Такую же надежду питают лидер «Народного фронта» Максим Бурбак с коллегами, внесшие собственный законопроект.

Но Гройсман рассчитывает пополнить госказну не только за счет «миллиардов Януковича». Его глаз упал еще и на облгазы. Законопроект об обеспечении использования газораспределительных систем предлагает начать взыскивать с облгазов арендную плату за пользование этими сетями.

На этой теме тоже решил пропиариться «Народный фронт». Его представители Сергей Драюк, Александр Ксенжук и Антон Геращенко внесли альтернативный проект и подсчитали, что в текущем году можно содрать с облгазов арендной платы на сумму свыше 700 млн грн.

 

БПП: тотальная украинизация СМИ

и 95 млн грн работникам «Южмаша»

Если президентская партия хотела доказать обществу свою патриотичность, то она явно перестаралась. Законопроект «О языках в Украине», разработанный депутатом из БПП Ярославом Лесюком и поддержанный многими его коллегами, обещает стать самым скандальным на новой сессии парламента. И он точно не останется без внимания СМИ, поскольку прямо задевает их интересы.

В проекте говорится, что телерадиоорганизации, независимо от формы собственности, осуществляют общенациональное вещание на украинском языке. Также на украинском языке должны выходить печатные СМИ, находящиеся в государственной и коммунальной собственности. А у печатных СМИ частной формы собственности должно быть на украинском языке не менее двух третей тиража.

Проект Лесюка вызвал нешуточную конкуренцию. Представитель «Свободы» Андрей Головко с соавторами выдвинули законопроект «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине». Представительница «Самопомощи» Ирина Подоляк с соавторами предложила свой проект закона «О государственном языке». А представитель «Оппоблока» Евгений Балицкий, наоборот, решил, что сейчас самое время выступить с проектом «Об обеспечении государственной поддержки мер по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине».

Тем временем у представителей БПП появились и другие инициативы. Например, Виктор Кривенко и Максим Курячий (оба они с Днепропетровщины) предлагают внести изменения в госбюджет-2017, с тем чтобы направить из госказны 95 млн грн на погашение задолженности по заработной плате перед работниками ведущего предприятия космической отрасли Украины – днепровского ПО «Южный машиностроительный завод им. Макарова».

не хнычьте! расплачусь шоколадом. 

«Народный фронт»: два Рождества Христовых

и вещание территориальных общин

У «Народного фронта» с праздников осталась тема даты Рождества. Павел Унгурян вместе с рядом коллег предложил, чтобы в Кодексе законов о труде в списке праздничных и нерабочих дней числились два Рождества Христовых – 25 декабря и 7 января. Обосновывается это тем, что «на сегодня в Украине насчитывается около 11000 религиозных католических и протестантских общин (что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины), празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря».

Думают в «Народном фронте» и о других общинах – территориальных. Для них глава комитета по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар разработала законопроект «Об основах деятельности вещания территориальных общин в Украине». Согласно проекту, в течение шести месяцев после вступления закона в силу каждая коммунальная телерадиоорганизация должна быть преобразована в «аудиовизуальное средство массовой информации территориальной общины». Эти новые СМИ должны работать на принципах общественного телевидения и радио под наблюдением общественных советов. Не менее 75% объема собственного продукта этих СМИ должны составлять «передачи, в которых освещаются общественные события местного значения».

 Рождество католическое хотят сделать национальным праздником

«Оппоблок»: минимальная пенсия 3000 грн

и компенсации жителям Донбасса

Социальными пиар-инициативами «Оппозиционного блока» заведует экс-министр соцполитики Наталия Королевская. Она внесла законопроект о повышении минимальной пенсии с 1 марта сразу в 2,4 раза – с 1247 до 3000 грн. Впрочем, тут у нее сразу же появился конкурент – лидер Социал-демократической партии (бывшей Партии простых людей) Сергей Каплин. Его законопроект предлагает повысить минимальную пенсию еще больше – до 3200 грн.

Зато наверняка не появится конкурентов у другого законопроекта Королевской – «О возмещении убытков, причиненных жилью населения во время проведения антитеррористической операции». В пояснительной записке Королевская говорит о необходимости «решить массовую проблему жителей Востока Украины — возмещение убытков, причиненных их частному жилью вследствие проведения антитеррористической операции». Все расходы, по мнению Королевской, должен взять на себя госбюджет.

 

«Самопомощь»: антикоррупционные суды

и бесплатные газовые счетчики

Партия «Самопомощь» обладает в парламенте такой выгодной для пиар-кампаний позицией, как пост главы антикоррупционного комитета, доставшийся Егору Соболеву. К новой сессии Соболев подготовил проект закона «О коррупционных судах». В нем предлагается создать Высший антикоррупционный суд и Антикоррупционную палату Кассационного уголовного суда Верховного Суда.

Эти органы будут решать судьбу обвиняемых, которыми занималось Национальное антикоррупционное бюро Украины. Высший антикоррупционный суд будет для них судом первой инстанции, Антикоррупционная палата – апелляционной инстанцией.

Соболев хвастается, что «принятие законопроекта позволит получить следующий транш кредита Международного валютного фонда, а также создаст условия для возвращения в Государственный бюджет Украины активов, полученных коррупционным путем». Так что, если проект будет принят, то «Самопомощь» сможет записывать себе в заслугу не только все судебные процессы над коррупционерами, но еще и пополнение госбюджета благодаря спецконфискациям и даже поступление транша кредита МВФ.

Еще одна удачная находка «Самопомощи» – законопроект о внесении изменений в закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». Авторами проекта выступили киевлянка Алена Бабак и львовянин Лев Пидлисецкий. Они решили воспользоваться возмущением горожан в связи с действиями операторов газораспределительных систем, которые начали массово устанавливать в многоквартирных домах общедомовые счетчики газа вместо индивидуальных, не спрашивая разрешения у совладельцев дома – то есть у собственников квартир.

Авторы проекта предлагают объявить все такие действия незаконными, а самое главное – сделать подарок горожанам. Согласно проекту, владелец квартиры, установивший индивидуальный счетчик газа, сможет компенсировать эти затраты за счет средств, которые он уплачивает за природный газ. Таким образом, индивидуальный счетчик газа обойдется семье совершенно бесплатно. После такого подарка будет уже и неловко вспоминать о львовском мусоре.

 

Радикалы Ляшко: защита физлиц-предпринимателей

и восстановление ядерного статуса

Радикальная партия Олега Ляшко в лице своего лидера внесла законопроект об обеспечении прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. Целью проекта названо недопущение несправедливой уплаты физическими лицами-предпринимателями единого социального взноса в результате внезапного изменения законодательства. Предлагается обеспечить переходный период (3 месяца), чтобы желающие физлица-предприниматели успели пройти процедуру прекращения хозяйственной деятельности.

Правда, у данного проекта сразу же появился конкурент от представителя «Оппоблока» Александра Вилкула и его коллег. Они предложили попросту вернуться к уплате единого социального взноса в зависимости от наличия дохода у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Но Ляшко имеет в запасе более радикальную тему, за которую «Оппоблок» точно не ухватится. Это – восстановление ядерного статуса. В проекте, который выдвинули Ляшко и еще 15 членов его фракции, предлагается признать утратившим силу закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года» и отказаться от всех ограничений, которые Украина наложила на себя с принятием этого закона.

 

«Батьківщина»: продление сельхозморатория

и приватизация спиртзаводов трудовыми коллективами

Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко добивается продления моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас в Земельном кодексе записано, что мораторий перестанет действовать с вступлением в силу закона об обороте сельхозземель, но не ранее 1 января 2018 г. Тимошенко предлагает отодвинуть этот срок на четыре года.

Понятно, что Тимошенко жалко расставаться с любимой пиар-темой. Но ее любят и в других партиях. Например, тот же Ляшко вслед за Тимошенко внес более радикальный законопроект о продлении моратория на отчуждение сельхозземель. В нем предлагается, чтобы мораторий перестал действовать «не ранее трех лет после полного восстановления территориальной целостности Украины». То есть, по мнению Ляшко, торговать сельхозземлей нельзя, пока в состав Украины не будет возвращен Крым.

Затем в «Оппоблоке» все та же Королевская решила перехватить инициативу у Тимошенко и Ляшко и выдвинула собственный проект, в котором говорится о необходимости референдума о моратории на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. А до проведения такого референдума, по мнению Королевской, торговать сельхозземлей нельзя.

Но у «Батьківщини» есть и другие задумки. Например, Сергей Евтушок и Иван Крулько придумали осчастливить работников спиртзаводов. В законопроекте «О демонополизации спиртовой отрасли при участии трудовых коллективов» депутаты предложили исключить предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Проектом предусматривается приватизация этих предприятий путем продажи 51% акций на конкурсной основе, а остальные 49% акций предлагается передать соответствующим трудовым коллективам безвозмездно. Получив столь щедрый подарок, работники целой отрасли должны пополнить ряды сторонников «Батьківщини».

 

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Теги: Батькивщина, законопроекты, Королевская, пиар, Радикальная партия, партии ВРУ, инициативы партии, зарплата Южмаш

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