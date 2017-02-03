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Российские пранкеры разыграли Генсека НАТО от имени Порошенко (видео)

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В НАТО ничего не знают о звонке

Пранкеры Вован и Лексус «позвонили» генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу от имени президента Украины Петра Порошенко

"Наши американские партнеры сообщили мне, что наша страна может получить членство в НАТО в течение двух лет. Правда ли это?», - спросили пранкеры.
 
"Я думаю, что имеет место недоразумение. Сейчас для Украины главное – это реформы. Украина сначала должна убедиться, что подходит по всем стандартам НАТО, выполнить все реформы и затем подать заявку на членство НАТО. До сих пор это не было сделано», - сказал генсек .
Позже официальный представитель НАТО Оана Лунгеску опровергла информацию о том, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг разговаривал с пранкерами.

«Электронное письмо, якобы от имени президента Порошенко, было недавно отправлено в НАТО и немедленно идентифицировано как подделка. Поэтому никакого телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО не было, любая аудиозапись является подделкой», - сказала она.

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Источник: «РИА Новости»,

Теги: Вован, Лексус, пранкеры, Россия

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