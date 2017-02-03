Российские пранкеры разыграли Генсека НАТО от имени Порошенко (видео)

Пранкеры Вован и Лексус «позвонили» генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу от имени президента Украины Петра Порошенко
«Электронное письмо, якобы от имени президента Порошенко, было недавно отправлено в НАТО и немедленно идентифицировано как подделка. Поэтому никакого телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО не было, любая аудиозапись является подделкой», - сказала она.
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Источник: «РИА Новости»,
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