Российские пранкеры разыграли Генсека НАТО от имени Порошенко (видео)

Пранкеры Вован и Лексус «позвонили» генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу от имени президента Украины Петра Порошенко

"Наши американские партнеры сообщили мне, что наша страна может получить членство в НАТО в течение двух лет. Правда ли это?», - спросили пранкеры.

"Я думаю, что имеет место недоразумение. Сейчас для Украины главное – это реформы. Украина сначала должна убедиться, что подходит по всем стандартам НАТО, выполнить все реформы и затем подать заявку на членство НАТО. До сих пор это не было сделано», - сказал генсек .