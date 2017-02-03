Стало известно, кто организовал экономическую блокаду

Бойцы которые блокируют ветку железной дороги в Донецкой области рассказали, кто на самом стоит за экономической блокадой

Бойцы рассказали председателю военно-гражданской администрации Донецка Павлу Жебривскому о том, что решение по блокированию принимают народные депутаты.

«У ребят на блок-посту оружия не увидел, ведут себя спокойно. По их словам, они являются рядовыми бойцами. Решение по блокированию принимают народные депутаты», - написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию «Светланово» в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в «серой зоне» вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому. Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта).

Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую сейчас проводят ветераны АТО и заявил, что идет блокада прежде всего поставок угля. По его словам, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет. О необходимости поставок угля с оккупированных территорий Донбасса говорил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Позже выяснилось, что из-за блокады железной дороги Славянская тепловая электростанция (ТЭС) может остановиться с 5 февраля из-за нехватки угля.

Предполагалось, что из-за нехватки угля с 5 февраля будет отключена Славянская ТЭС с замещением мощностями АЭС, 27 февраля остановится Луганская ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области.