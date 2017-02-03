МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Стало известно, кто организовал экономическую блокаду

0

Блокадой руководят депутаты

Бойцы которые блокируют ветку железной дороги в Донецкой области рассказали, кто на самом стоит за экономической блокадой

Бойцы рассказали председателю военно-гражданской администрации Донецка Павлу Жебривскому о том, что решение по блокированию принимают народные депутаты.

«У ребят на блок-посту оружия не увидел, ведут себя спокойно. По их словам, они являются рядовыми бойцами. Решение по блокированию принимают народные депутаты», - написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию «Светланово» в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в «серой зоне» вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому. Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта).

Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую сейчас проводят ветераны АТО и заявил, что идет блокада прежде всего поставок угля. По его словам, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет. О необходимости поставок угля с оккупированных территорий Донбасса говорил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Позже выяснилось, что из-за блокады железной дороги Славянская тепловая электростанция (ТЭС) может остановиться с 5 февраля из-за нехватки угля.

Предполагалось, что из-за нехватки угля с 5 февраля будет отключена Славянская ТЭС с замещением мощностями АЭС, 27 февраля остановится Луганская ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Антрацит, блокада, Донецкая железная дорога, железная дорога, Уголь

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Нацполиция раскритиковала блокаду железной дороги в Донецкой области

Нацполиция раскритиковала блокаду железной дороги в Донецкой области

"> На украинских тепловых станциях заканчивается антрацит

На украинских тепловых станциях заканчивается антрацит

"> Блокируя поставки угля на украинские ТЭС, Семенченко и компания выполняют заказ Москвы, – советник министра

Блокируя поставки угля на украинские ТЭС, Семенченко и компания выполняют заказ Москвы, – советник министра

"> На Луганщине активисты устроили диверсию на ж/д путях (ФОТО)

На Луганщине активисты устроили диверсию на ж/д путях (ФОТО)

Новости партнеров

Донька загиблого героя АТО отримала землю в Пущі Водиці попри атаки рейдерів.
Оболонський районний суд Києва визнав незаконним свідоцтво права власності на будинок, який два брати збудували на землі , призначеній для доньки загиблого
У Франції теракт: з Лувру евакуювали усіх відвідувачів
Біля Лувру чоловік, озброєний ножем, вигукуючи «Аллаху Акбар» накинувся на охорону. Один із солдатів, отримав поранення. Чоловік намагався проникнути до підземної крамниці,

Последние новости

18:16

На финал ЛЧ претендуют только два города

18:10

МИД Германии в шоке от ситуации на Донбассе

18:05

В Индии будут собирать iPhone

18:00

Фильм недели. Планетарная любовь

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Рецидивисты загубили жизнь из-за тысячи гривен и водки

Рецидивисты загубили жизнь из-за тысячи гривен и водки »

Донбасс

Водителей предупреждают об ухудшении погоды

Водителей предупреждают об ухудшении погоды »

Одесса

Помощь Авдеевке и Марьинке: где узнать, что нужно

Помощь Авдеевке и Марьинке: где узнать, что нужно »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.