Мэр Луцка Николай Романюк скончался в реанимации

На 58-м году жизни у него перестало биться сердце

В реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы сегодня скончался городской глава Николай Романюк.

Как сообщали «Комментарии», вечером в среду, 1 февраля, здоровье мэра резко ухудшилось. Ночью за ним приехала скорая помощь. Позже стало известно, что он впал в кому.

Напомним, Николай Романюк работает на должности городского председателя Луцка с 4 ноября 2010 года. Беспартийный. Депутат Волынского областного совета трех созывов.