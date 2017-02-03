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Власть

Мэр Луцка Николай Романюк скончался в реанимации

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Николай Романюк

На 58-м году жизни у него перестало биться сердце

В реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы сегодня скончался городской глава Николай Романюк.

Как сообщали «Комментарии», вечером в среду, 1 февраля, здоровье мэра резко ухудшилось. Ночью за ним приехала скорая помощь. Позже стало известно, что он впал в кому.

Напомним, Николай Романюк работает на должности городского председателя Луцка с 4 ноября 2010 года. Беспартийный. Депутат Волынского областного совета трех созывов.

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Источник: «Волынские новости»

Теги: Луцк, мэр, Романюк, смерть

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