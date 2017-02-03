Мэр Луцка Николай Романюк скончался в реанимации

На 58-м году жизни у него перестало биться сердце
В реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы сегодня скончался городской глава Николай Романюк.
Как сообщали «Комментарии», вечером в среду, 1 февраля, здоровье мэра резко ухудшилось. Ночью за ним приехала скорая помощь. Позже стало известно, что он впал в кому.
Напомним, Николай Романюк работает на должности городского председателя Луцка с 4 ноября 2010 года. Беспартийный. Депутат Волынского областного совета трех созывов.
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Источник: «Волынские новости»
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