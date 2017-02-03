Блокада Донбасса: активисты не идут ни на какие компромиссы

Железнодорожные пути вблизи Бахмута перекрыты, транспотное сообщение с неподконтрольными территориями невозможно

Организаторы торговой блокады вблизи города Бахмут в Донбассе опровергли информацию о том, что могут пропустить на неподконтрольную Киеву территорию несколько железнодорожных вагонов.

Активисты заявили в четверг, что перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмута в Донецкой области. Полиция Донецкой области сообщила, что поднята по тревоге из-за вооруженных активистов, перекрывших движение на железной дороге. «Информация, распространенная отдельными СМИ со ссылкой на руководителя Донецкой ВГА Павла Жебривского, о якобы достигнутой договоренности с «участниками торговой блокады» о «пропуске вагонов через пункты блокады» не соответствует действительности», – говорится в заявлении штаба блокады торговли в Facebook. Согласно сообщению, именно прекращение торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР является основным требованием активистов блокады.

Как ранее сообщали «Комментарии», бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов.

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. Также участники блокады железной дороги в Луганской области заявляли, что намерены заблокировать сообщение со всеми неподконтрольными территориями Донбасса.

Фото: facebook.com/shtab.blokady