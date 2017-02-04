Порошенко уволил пять глав РГА

В Одессе произошли кадровые перестановки
Президент Петр Порошенко уволил пять глав районных государственных администраций Одесской области, об этом говорится в распоряжениях президента №№16-20 от 3 февраля, информирует пресс-служба главы государства.
В частности, президент уволил Дмитрия Франчука с должности главы Захаровской райадминистрации, Валентина Стойкова – с должности главы Измаильской райгосадминистрации, Дмитрия Наталуха - с должности главы Лиманской райадминистрации Владимира Гавриша с должности главы Окнянской райадминистрации.
Также президент уволил и главу Ширяевский райадминистрации Тараса Бойко, пытавшегося задать вопрос Порошенко во время его выступления в Одессе 12 января. Тогда Порошенко вступил с ним в перепалку.
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Теги: кадровые перестановки, Одесса, Порошенко, увольнение госслужащих
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