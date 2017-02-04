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Власть

Славянская ТЭС перешла на аварийный режим из-за блокады

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Ситуация с углем критическая

На ТЭС запасов топлива хватит всего лишь до конца месяца

 Руководство предприятия сделало печальный прогноз, что если поставки угля не буду возобновлены в ближайшее время, то запасов топлива хватит всего лишь на несколько недель.

Руководитель департамента Славянской ТЭС Александр Бездольный рассказал о том, что в четверг ночь от сети был отключен блок 800 и станция перешла на аварийный режим для отопления Николаевки и самой станции. 

Он отметил, что после окончания запасов угля на складе наступит разморожение станции и города. 

Напомним, бойцы которые блокируют ветку железной дороги в Донецкой области рассказали, кто на самом стоит за экономической блокадой

Ранее сообщалось о том, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию «Светланово» в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в «серой зоне» вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому. Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта).

Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую сейчас проводят ветераны АТО и заявил, что идет блокада прежде всего поставок угля. По его словам, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет. О необходимости поставок угля с оккупированных территорий Донбасса говорил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Позже выяснилось, что из-за блокады железной дороги Славянская тепловая электростанция (ТЭС) может остановиться с 5 февраля из-за нехватки угля.

Предполагалось, что из-за нехватки угля с 5 февраля будет отключена Славянская ТЭС с замещением мощностями АЭС, 27 февраля остановится Луганская ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области.

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Источник: «Ирта-FAX»,

Теги: железная дорога ж/д перевозки, блокада, Славянск, ТЭС

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