Янукович подаст в Евросуд на Украину

Адвокаты будут оспаривать решения суда о заочном расследовании дела о госизмене

Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича планируют подать в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде.

Об этом сообщили в пресс-службе юридической компании Aver Lex, которая представляет интересы Януковича.

«Мы обращаемся в Европейский суд по правам человека по делу о госизмене - нами получены достаточные и бесспорные основания для этого. Сегодня для этого было получено окончательное основание, которым стал факт отказа Апелляционного суда Киева обеспечить конституционное право Виктора Януковича на обжалование решения суда первой инстанции», - заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По словам Сердюка, речь идет о решении Печерского районного суда относительно заочного расследования.

Кроме того, он отметил, что решение Апелляционного суда будет положено «в качестве основного доказательства политического давления на судебную систему в Украине в этом деле».

Ранее сообщалось о том, что адвокаты Януковича сообщили, что бывший президент готов прибыть в Украину для участия в суде, однако для этого государство должно обеспечить его безопасность.

Отвечая на вопрос, при каких условиях экс-президент лично прибудет в суд, его адвокат сказал: «Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет участвовать лично в этом деле. Пока это будет дистанционно «.

Ранее «Комментарии" писали о том, что суд над Януковичем будут транслировать на всю Украину.

Напомним, Виктор Янукович ранее не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.

Несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году.