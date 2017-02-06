ОБСЕ обнародовала причины обострения конфликта на Донбассе

В зоне АТО до сих пор не разведено тяжелое вооружение согласно Минским договоренностям

Главной причиной эскалации конфликта в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт стало то, что войска обеих сторон стоят очень близко друг к другу. Об этом заявил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Также он отметил, что еще одним фактором является наличие тяжелого вооружения.

По его словам, Минские соглашения нарушают обе стороны.

«Тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений, хотя должно быть отведено гораздо дальше. Как вы можете увидеть из наших отчетов, обе стороны нарушают Минские соглашения и регулярно нарушают режим прекращения огня», - отметил он.

Напомним, 3 февраля замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил о том, что определенные лица сознательно решили начать эскалацию ситуации на Донбассе. По его словам, ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке «начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа». Также он отметил, что как военные, так и гражданские лица должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести вооружение с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.

Как сообщали «Комментарии», 2 февраля на пресс-конференции президент России Владимир Путин высказал мнение, что одна из причин обострения ситуации в районе Авдеевки заключается в том, что Украина «пытается представить себя жертвой» в глазах международного сообщества.

Кроме того, 2 февраля «Комментарии" обнародовали шокирующие фото последствий обстрела Авдеевки. Из-за обстрела Авдеевки многие жители лишились своих домов, несмотря на то, что в Донецкую область направлены бригады для помощи горожанам, некоторым приходится в прямом смысле кушать на улице, с учетом того, что сейчас морозы.

Отметим, что на данный момент Авдеевка остается одной из самых горячих точек по всей линии разграничения. До четырех утра 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 «Град» и тридцать артиллерийских снарядов калибра152 миллиметра. Также по украинцам палили из минометов 120 и 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия.

Из-за обстрелов жилых районов ранены двое мирных жителей, полностью обесточенными остались Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 000 мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек.

Кроме этого, для эвакуации населения спланировано работу двух пригородных электропоездов, что могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода. Позже «Комментарии» сообщали о том, что из-за сильных обстрелов «Градами» из Авдеевки начали эвакуировать местное население.

Также стало известно, что Авдеевский коксохимический завод, крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу «Метинвест», после очередных обстрелов оказался обесточен и начинает консервацию оборудования.