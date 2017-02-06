Насирова накажут за несанкционированный визит в США

Глава Минфина намерен привлечь главного налоговика к дисциплинарной ответственности

Руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова привлекут к дисциплинарной ответственности с подачи министра финансов Александра Данилюка.

«За систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Второй выговор – это увольнение», – завил Данилюк на пресс-конференции.

Также министерство обратится в НАПК и НАБУ относительно поездки Насирова в США на инаугурацию Дональда Трампа.

«Где находится глава ГФС? В Америке. Вместо того чтобы реализовывать задания, он занимается самопиаром. Он поехал в отпуск, не согласовав это с министром финансов и премьером. Это грубое нарушение. Он поехал на инаугурацию президента США, а это недешевое удовольствие. То, где он был, стоит примерно 250 тысяч долларов. Немаленькая сумма. А она задекларирована?» – добавил министр.

«А если нет, если это было бесплатно, я хочу спросить, почему именно его приглашают. Законодательство запрещает принимать такие подарки и такие услуги. Я должен обратиться в НАПК и НАБУ, чтобы они проанализировали эту ситуацию», – заключил Данилюк.