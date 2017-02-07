Трамп намерен разбраться в ситуации на Донбассе

Президент США сказал в интервью, что пока достоверно не знает, что происходит в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разобраться в реальной ситуации в Украине. В интервью на телеканале Fox News ведущий Билл О´Рейли (назвавший Путина убийцей) поинтересовался , как Дональд Трамп относится к тому, что на следующий день после его разговора с президентом России началось обострение на востоке Украины.

«Мы не знаем достоверно о том, что там происходит. Мы не знаем, контролируются они или неконтролируемы «, - ответил Трамп и пообещал разобраться в ситуации.

Ранее «Комментарии" писали о том, что выяснилось, о чем беседовали Порошенко и Трамп.