Тимошенко показала фото и видео своей внучки

Лидер «Батькивщины» показала снимки маленькой Евы соседу по парламенту
Журналисты поймали Тимошенко в тот момент, когда она в зале заседаний Верховной Рады достала свой телефон и показывала фотографии.
Как сообщали «Комментарии», внучка Тимошенко Ева появилась на свет 29 июня 2016 года в одном из киевских роддомов.
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Источник: «, Страна
Теги: внучка, Евгения Тимошенко, политика, Чечеткин, Юлия Тимошенко, Жужа
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