Тимошенко показала фото и видео своей внучки

Лидер «Батькивщины» показала снимки маленькой Евы соседу по парламенту

Журналисты поймали Тимошенко в тот момент, когда она в зале заседаний Верховной Рады достала свой телефон и показывала фотографии.

Как сообщали «Комментарии», внучка Тимошенко Ева появилась на свет 29 июня 2016 года в одном из киевских роддомов.