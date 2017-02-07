Нацполиция рассматривает пять версий убийства Шеремета

По одной из версий, Шеремета могли убить для дестабилизации ситуации в стране
Главное управление Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12016100000001206 от 20.07.2016 по факту умышленного убийства Шеремета Павла.
В указанном уголовном производстве отрабатывается 5 версий относительно возможных мотивов совершения убийства:
- Совершение преступления из-за профессиональной деятельности на территориях РФ и Беларуси;
- Ошибка в объекте преступления, а именно - готовилось убийство владельца издания «Украинской правды» Алены Притулы;
- Профессиональная деятельность, за его критические публикации в издании «Украинская правда» и выступления на радио «Вести»;
- Дестабилизация ситуации в государстве, направленная на формирование ложного отрицательного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;
- Конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета по его семейного, коммерческого и финансового положения.
Как сообщали «Комментарии» , 20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
Украина обратилась за помощью к ФБР, которая должна была провести некоторые экспертизы. О результатах этих экспертиз до сих пор ничего неизвестно.
23 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие проверяет информацию СМИ о якобы слежке Трояна за журналистами Шереметом и редактора-основателя Украинской правды Аленой Притулой.
6 августа сообщалось, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе поручила провести служебную проверку своего первого заместителя Вадима Трояна в связи с появлением информации о якобы его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами Аленой Притулой и Павлом Шереметом.
Позже сообщалось, что с момента убийства журналиста у Национальной полиции нет прогресса в расследовании Павла Шеремета.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Украинская правда»,
Теги: Павел Шеремет, расследование, убийство
Последние новости
|
20:02
Лех Валенса оспорит доказательства о том, что он был «агентом Болеком»
|
19:53
|
19:35
|
19:32
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0