Нацполиция рассматривает пять версий убийства Шеремета

По одной из версий, Шеремета могли убить для дестабилизации ситуации в стране

Главное управление Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12016100000001206 от 20.07.2016 по факту умышленного убийства Шеремета Павла.

В указанном уголовном производстве отрабатывается 5 версий относительно возможных мотивов совершения убийства:

- Совершение преступления из-за профессиональной деятельности на территориях РФ и Беларуси;

- Ошибка в объекте преступления, а именно - готовилось убийство владельца издания «Украинской правды» Алены Притулы;

- Профессиональная деятельность, за его критические публикации в издании «Украинская правда» и выступления на радио «Вести»;

- Дестабилизация ситуации в государстве, направленная на формирование ложного отрицательного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

- Конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета по его семейного, коммерческого и финансового положения.

Как сообщали «Комментарии» , 20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Украина обратилась за помощью к ФБР, которая должна была провести некоторые экспертизы. О результатах этих экспертиз до сих пор ничего неизвестно.

23 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие проверяет информацию СМИ о якобы слежке Трояна за журналистами Шереметом и редактора-основателя Украинской правды Аленой Притулой.

6 августа сообщалось, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе поручила провести служебную проверку своего первого заместителя Вадима Трояна в связи с появлением информации о якобы его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами Аленой Притулой и Павлом Шереметом.

Позже сообщалось, что с момента убийства журналиста у Национальной полиции нет прогресса в расследовании Павла Шеремета.