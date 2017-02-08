Озвучена официальная причина смерти Шеремета

Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела убитого журналиста

Причина смерти журналиста Павла Шеремета – травматический шок и значительная кровопотеря. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти Шеремета является травматический шок и значительная кровопотеря. Смерть наступила буквально за десятки минут после самого взрыва», - сообщил Вакуленко.

По его словам, после вскрытия из тела трупа было изъято 30 металлических и пластиковых предметов, а также одежда пострадавшего, которая была направлена на экспертизу.

Как сообщали «Комментарии» , 20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Украина обратилась за помощью к ФБР, которая должна была провести некоторые экспертизы. О результатах этих экспертиз до сих пор ничего неизвестно.

23 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие проверяет информацию СМИ о якобы слежке Трояна за журналистами Шереметом и редактора-основателя Украинской правды Аленой Притулой.

6 августа сообщалось, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе поручила провести служебную проверку своего первого заместителя Вадима Трояна в связи с появлением информации о якобы его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами Аленой Притулой и Павлом Шереметом.

Позже сообщалось, что с момента убийства журналиста у Национальной полиции нет прогресса в расследовании Павла Шеремета.