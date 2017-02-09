Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко через несколько дней после телефонного разговора президентом США Дональдом Трампом раскрыл подробности переговоров.

«Недавно состоялся очень продуктивный, очень конструктивный и очень дружеский телефонный разговор между мной и президентом Трампом. Мы обсудили широкий круг вопросов нашего сотрудничества – в том числе и российскую агрессию на востоке нашего государства, незаконную аннексию Крыма и координацию наших действий в этом направлении.

Кроме того стало известно о том, что в ближайшее время состоится визит президента Украины в США. А для технической подготовки этого визита в Вашингтон сначала прилетит министр иностранных дел Украины Павел Климкин, где проведет необходимые переговоры по этому поводу.