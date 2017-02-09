Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко через несколько дней после телефонного разговора президентом США Дональдом Трампом раскрыл подробности переговоров.
«Недавно состоялся очень продуктивный, очень конструктивный и очень дружеский телефонный разговор между мной и президентом Трампом. Мы обсудили широкий круг вопросов нашего сотрудничества – в том числе и российскую агрессию на востоке нашего государства, незаконную аннексию Крыма и координацию наших действий в этом направлении.
Кроме того стало известно о том, что в ближайшее время состоится визит президента Украины в США. А для технической подготовки этого визита в Вашингтон сначала прилетит министр иностранных дел Украины Павел Климкин, где проведет необходимые переговоры по этому поводу.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Сегодня»,
Теги: встреча, переговоры, Порошенко, Трамп
Последние новости
|
15:57
|
15:53
|
15:48
|
15:40
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0