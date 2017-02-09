Владимир Омелян хочет подвинуть Романа Насирова на посту главного налоговика

Министр инфраструктуры Омелян набивает себе цену реформаторской риторикой, чтобы занять выгодную должность

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян стремится занять должность председателя главы Государственной фискальной службы. Об этом сообщили источники в Блоке Петра Порошенко. При поддержке пропрезидентских нардепов Омелян попытается занять новую «высокую» должность, чтобы получить реванш за административные провалы.

В БПП пока не готовы разменять Романа Насирова на Омеляна, несмотря даже на конфликт главы ГФС Романа Насирова с министром финансов Александром Данилюком.

Владимиру Омеляну не хватает политических дивидендов и опыта успешной деятельности на высшем уровне, уверены члены президентской фракции в Верховной Раде. Омеляна считают скорее исполнителем, нежели руководителем, поскольку всяего карьера проходила на вторых ролях в подразделениях министерств, а значит Омелян пока не готов к высокой должности.

Проблемы в Мининфраструктуры перевешивают чашу весов против министра. Неспособность выстроить управленческую иерархию привела к потере контроля над один из основных министерских активов - над «Укрзализныцей». Также Омеляна не обошли и медийные скандалы, после чего его рейтинг как управленца упал до критической черты.

Отставка с поста министра при таких обстоятельствах должна сделать из него жертву коррупционной системы и помочь поддержать имидж молодого политика-реформатора, что может стать подспорьем для начала собственной политической карьеры.