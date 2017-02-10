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Власть

Адвокату по «газовому делу Онищенко» не предоставляют медицинскую помощь

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Александр Сергиенко

Адвокату беглого народного депутата  Александра Онищенко(«Воля народа») Александру Сергиенко, который проходит по делу о хищении украинского газа, не предоставляют медицинскую помощь.

У Александра Сергиенко обострились хронические заболевания и ему необходим особый уход, которого невозможно достичь в следственном изоляторе, однако в медицинской помощи ему отказывают. Об этом заявил адвокат Алексей Шевчук.

«29 декабря 2016 года суд постановил, что Сергиенко должен пройти медицинское обследование для определения его состояние здоровья чтобы потом решить вопрос о предоставлении адвокату медицинской помощи в Киевской городской клинической больнице. Однако, по состоянию на 9 февраля это решение суда до сих пор не выполнено руководством СИЗО, где удерживают адвоката», - отметил он.

По словам адвоката, на Сергиенко со стороны правоохранителей оказывается психологическое давление.

«Отмечается, что нарушения прав приобретают не только системных характер,  однако доходит уже до того, что с адвокатами ведут себя хуже чем во время сталинского режима», - добавил он.

 

Как сообщалось ранее, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн, из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, 1,3 млрд грн - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

Следствием установлено, что вся цепочка посредников, начиная от участников договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча» и заканчивая победителями торгов, которые реализовывали газ конечным потребителям, была подконтрольной народному депутату Украины Александру Онищенко.

Александру Онищенко вменяют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций. Следователи считают, что газ, который добывали компании Онищенко в рамках совместной деятельности с «Укргаздобычей», попадал на фиктивные биржи по заниженной цене. Его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной.

Также отмечалось, что всего в рамках уголовного производства задержаны 12 человек.

17 июня 2016 года Соломенский суд г. Киева избрал меру пресечения трем из 10 фигурантов дела о хищении украинского газа. Среди них адвокат Александр Сергиенко, который также был помощником Александра Онищенко, Дмитрий Кравченко, он работал бухгалтером до 2015 года в ООО «Надра Геоцентре» и секретарь Марьяна Гречанюк.

26 сентября Соломенский районный суд столицы изменил меру пресечения одному из фигурантов «газового дела» Александру Сергиенко, который является адвокатом народного депутата Александра Онищенко. Согласно решению суда, Сергиенко должен быть выпущен из СИЗО и препровожден к месту своего жительства, оставаясь под домашним арестом с ношением браслета. Однако во время транспортировки Сергиенко, он был вновь задержан следователями и спецназом НАБУ и доставлен в изолятор временного содержания.

Сам Онищенко выехал за границу. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, называли его мать и бизнесмена Валерия Постного. Пятеро фигурантов «газового дела» признали себя виновными и согласились на сделку со следствием.

Однако Онищенко отрицает все обвинения в свой адрес. 5 июля Верховная Рада дала согласие на задержание и арест депутата Александра Онищенко. В начале августа в Латвии арестовали счета Онищенко. Кроме того, 5 подозреваемых по делу Онищенко признали свою вину и подписали соглашение со следствием.

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Теги: адвокат, Александр Онищенко, Александр Сергиенко, медицинская помощь, СИЗО

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