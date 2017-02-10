Realist: Из-за блокады ОРДЛО останавливаются предприятия в Днепропетровской области

Смогут ли им объяснить, что во всем виноваты ветераны добробатов, а Банковая совсем ни при чем?

По информации Realist´а, уже нарушена технологическая цепочка на украинских предприятиях ИСД. «Одна из главных проблем – отсутствие поставок коксующегося угля в Днепропетровскую область из Алчевска. Объемы сбыта продукции (заготовки для железнодорожного транспорта, сваи, контактные рельсы для метрополитена, трубные заготовки) катастрофически упали», – указывается в статье «Кто стоит за торговой блокадой ОРДЛ и о чем молчит официальный Киев».

Из трех доменных печей Днепровского меткомбината (Днепропетровская область) в первую неделю февраля работала, по сути, одна. И то – на «тихом ходу». Руководство 15-тысячного завода вынуждено задерживать выплату авансов и зарплат.

«Только на трех предприятия ИСД в Алчевске и Каменском – до 30 тыс. работников. Если добавить к ним их семьи, и вот уже примерно 100 тыс. граждан Украины ищут «крайних». Смогут ли им объяснить, что во всем виноваты ветераны добробатов во главе с отдельными депутатами, а Банковая совсем не при чем – большой вопрос. Так что, кроме финансовых потерь, официальный Киев наверняка уже просчитывает и политические риски», – отмечает автор материала Евгений Руденко.