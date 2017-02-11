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Власть

Украина разработала новое ракетное вооружение (видео)

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Новое вооружение

Новое оружие способно выпустить 20 ракет менее, чем за секунду

Для воздушных сил ВСУ разработано новое ракетное вооружение. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. 

«Ракеты калибра 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, чтобы выпустить 20 ракет понадобится меньше секунды.

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Теги: вооружение, ВСУ, оружие, Украина

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