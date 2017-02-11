Нардеп от БПП Рычкова требует наказать военных, блокирующих ж/д на Донбасс

Парламентарий считает, что следствием блокады станет остановка предприятий и появление сотен безработных

Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Татьяна Рычкова выступает за наказание военных, которые присоединились к блокированию железной дороги. Об этом

Об этом она заявила в интервью журналистам в Верховной Раде.

«Сегодня действующие военнослужащие, несущие службу в 16-м батальоне 58 бригады Вооруженных Сил Украины, объявили об участии в блокировании железной дороги, которая соединяет Украину и оккупированные территории. Но это, так называемое, блокирование не имеет ничего общего с борьбой против ЛНР / ДНР. Представители Правительства сегодня четко и аргументировано доказали — блокироание подрывает энергетическую безопасность Украины, ведет к остановке предприятий, которые обеспечивают теплом десятки городов на линии соприкосновения, обеспечивает рабочие места для сотен тысяч украинских граждан, проживающих на прилегающих территориях проведения АТО», — отметила Татьяна Рычкова .

«Что может стать следствием, когда украинские предприятия прекратят работу из-за отсутствия необходимых ресурсов? Авдеевка и десятки других городов превратятся в Алчевск. Сотни тысяч разъяренных безработных выйдут на улицы и уже завтра станут членами нового «русского мира», который своими руками создают организаторы блокирования.

Но наибольшую тревогу вызывает то, что эти политики, для удовлетворения собственных политических абмиций, с желанием хоть как-то поднять свои рейтинги, прибегают к худшему — к своим предательским действиям они пытаются привлекать военных. Тем самым подрывают обороноспособность Украины», — подчеркнула политик.

Нардеп призвала офицеров и солдат, как к защитников Украины, прекратить блокирование железной дороги, которая соединяет Украину и оккупированные территории.

«Своими действиями вы уничтожаете веру народа в украинскую армию, вы променяли почетную обязанность защитника Отечества на роль марионеток политиков-неудачников. Во время, когда Украина ведет войну, такой поступок равносилен измене Родине», — отметила народный депутат.

«Я уже направила депутатское обращение к Министру обороны Украины, Генеральному Прокурору и Председателю Службы безопасности Украины с требованием дать юридическую оценку действиям военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые будут принимать участие в блокировании железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и привлечь их к ответственности. Я также требую привлечь к ответственности организаторов привлечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины к противоправным действиям и измене присяге служения народу Украины», — резюмировала Татьяна Рычкова.