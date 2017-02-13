За энергетической блокадой стоит Коломойский, - эксперт

Директор Института экономики и прогнозирования считает, что блокада железнодорожных путей, по которым Украина получает уголь из оккупированных территорий выгодна Коломойскому, который заинтересован в поставках мазута на переоборудованные ТЭС и ТЭЦ.

По его словам, в целях энергобезопасности большая часть украинских ТЭС и ТЭЦ еще по указу Кучмы в 2003 году были частично переоборудованы для эксплуатации под мазут и уголь. Сегодня до 90% производства мазута в Украине принадлежит Кременчугскому НПЗ, а это «Укртатнафта» Коломойского. «Ранее главный объем мазута шел на экспорт, это было очень затратно для «Укрнафты» и гораздо выгоднее продавать его на внутреннем рынке, однако спроса особого не было. Прикрываясь яркими патриотическими лозунгами, добробаты играют на руку Коломойскому, а именно: блокадой и полными отказом от угля они открывают для него монополию в энергетическом секторе», - сказал Геец.

Также он отметил, что в случае перехода ТЭС и ТЭЦ с угля на мазут стоимость киловатта электроэнергии значительно возрастет.

Кроме того, Геец подчеркнул тот факт, что если Украина откажется от угля с Донбасса и импорта из ЮАР через Роттердам, то производимых объемов мазута для обеспечения энергетических нужд страны на сегодняшний день все равно будет недостаточно, пишет bagnet.

Он считает, что нужно будет расширять производство и модернизировать оборудование ТЭЦ исключительно под мазут и разумеется, что Коломойский будет рассчитывает на государственные дотации, как произошло после успешной аферы с Приватом. «В конце концов вся эта авантюра выльется в значительном удорожании себестоимости электроэнергии», - сказал он.

Как сообщали «Комментарии», 7 февраля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о возможности веерных отключений электричества в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО.

Он отмечал, что Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30-40% и нужно принять решение, а значит дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей.

В блокаде активное участие принимают депутаты фракции «Самопомощ» Семен Семенченко, Тарас Пастух и Егор Соболев. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.