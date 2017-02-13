Защите Януковича установили сроки для ознакомления с делом

Защита Януковича затягивает с ознакомлением с материалами дела

Прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко подал ходатайство в Печерский районный суд об установлении защите бывшего президента Украины Виктора Януковича срока ознакомления с материалами досудебного расследования.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Она отметила, что Кравченко поставил сроки ознакомления с делом, потому, что адвокаты Януковича затягивают с ознакомлением с материалами досудебного расследования (25 томов) по делу о государственной измене.

Также отмечается, что рассмотрение ходатайства назначено на 15 февраля.

Как сообщали «Комментарии», в середине января Генеральная прокуратура РФ заявляла, что не получала от компетентных органов Украины запросов о выдаче Виктора Януковича.

6 февраля стало известно о том, что Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича планируют подать в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде.

Ранее сообщалось о том, что адвокаты Януковича сообщили, что бывший президент готов прибыть в Украину для участия в суде, однако для этого государство должно обеспечить его безопасность.

Отвечая на вопрос, при каких условиях экс-президент лично прибудет в суд, его адвокат сказал: «Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет участвовать лично в этом деле. Пока это будет дистанционно.