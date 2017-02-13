Парубий назвал количество депутатов в коалиции

В то же время председатель Верховной Рады считает, что вопрос о составе коалиции «искусственный, политизированный, его цель – разбалансировать ВР»

Коалиция ВР насчитывает более 226 нардепов за счет внефракционных. Об этом заявил спикер ВРУ Андрей Парубий, сообщают Вести со ссылкой на 112.

«Я не имею достаточных данных, чтобы назвать всех внефракционных депутатов, которые входят – и это не мои полномочия. Коалиция призвана сформировать органы власти, чтобы они действовали. Но даже если вы спросите меня поименно количество участников, я подчеркиваю, даже в случае зачтения заявления Бубликом, у БПП есть 141 депутатов, у НФ есть 81 депутат. Вместе 222. Я являюсь членом коалиции, но внефракционным, Ирина Геращенко член коалиции, но внефракционная. Анна Гопко, Паташник, Еднак – тоже члены коалиции, но внефракционные. Количество внефракционных гораздо больше», – сказал Парубий.

Спикер парламента убежден, что это вопрос «искусственный, политизированный, его цель – разбалансировать ВР, добиться досрочных выборов, что на данном этапе является не украинским сценарием, а тем, что навязывается Украине извне».

Также Парубий подчеркнул, что у него нет полномочий считать ни членов коалиции, ни членов оппозиции «и делать из этого любые итоговые вещи».