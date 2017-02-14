«Мать коррупции» Тимошенко поблагодарила Гройсмана за «валентинку»

Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко отреагировала на резкие заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

«Я благодарю за такую «валентинку» от премьер-министра Украины накануне праздника», – сказала Тимошенко.

По ее словам, фракция будет добиваться регистрации в Раде постановление относительно отставки главы Кабмина.

«Абсолютно точно и не откладывая надо немедленно отправлять Владимира Гройсмана в отставку», - резюмировала политик.

Как сообщали «Комментарии», 14 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко является «мамой» украинской коррупции, популизма и уничтожения независимости, а также рвется к власти последние 20 лет.

Напомним, 10 февраля на рассмотрение парламента подали постановление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Инициатором постановления стала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Всего в списке авторов - 13 депутатов. Однако вечером 10 февраля постановление исчезло с сайта Рады.