Из-за чего перессорились финансисты президента

Конфликты между главами Минфина, ГФС и налогового комитета ВР все более обостряются

Министр финансов Александр Данилюк, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина – все трое являются членами команды Петра Порошенко. Южанина и Насиров в 2014 г. были избраны в парламент по списку БПП, где имели №28 и №51 соответственно. Оба они попали в налоговый комитет ВР, Насирову достался портфель его председателя. В 2015 г. Насиров получил пост главы ГФС по квоте БПП, а портфель председателя парламентского комитета перешел к Южаниной. Также по квоте БПП в 2016 г. получил пост министра Данилюк. До прихода в Минфин он работал заместителем главы президентской администрации и был представителем президента в Кабмине.

Казалось бы, эта троица должна работать дружно и слаженно, демонстрируя эффективность политики президента и БПП. Но все получается с точностью до наоборот.

Почему не увольняют Насирова

Конфликт между Данилюком и Насировым вспыхнул вроде бы внезапно, но тлел давно. 6 февраля глава Минфина сообщил, что руководителя ГФС накажут за несанкционированный визит в США. «За систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности», – завил Данилюк на пресс-конференции, подчеркнув, что в случае второго выговора главный налоговик будет уволен.

Более того, министр пообещал «сдать» Насирова антикоррупционным органам. «Где находится глава ГФС? В Америке. Вместо того чтобы реализовывать задания, он занимается самопиаром. Он поехал в отпуск, не согласовав это с министром финансов и премьером. Это грубое нарушение. Он поехал на инаугурацию президента США, а это недешевое удовольствие. То, где он был, стоит примерно 250 тысяч долларов. Немаленькая сумма. А она задекларирована? – возмущался Данилюк. – А если нет, если это было бесплатно, я хочу спросить, почему именно его приглашают. Законодательство запрещает принимать такие подарки и такие услуги. Я должен обратиться в НАПК и НАБУ, чтобы они проанализировали эту ситуацию».

Однако ни второй выговор, ни даже антикоррупционные расследования, скорее всего, не приведут к увольнению председателя ГФС. Хотя претензии к нему имеет не только министр финансов, но и премьер-министр. Еще в мае прошлого года, вскоре после своего назначения на пост главы правительства, Владимир Гройсман заявил: «Перед Насировым стоит задача прекратить какие-либо коррупционные схемы на таможне». То есть, премьер признал факт существования на таможне коррупционных схем, на которые Насиров, видимо, закрывает глаза. И эти схемы, очевидно, работали не на Гройсмана или Порошенко, ибо зачем тогда было премьеру о них публично говорить?

В СМИ много рассказывалось о том, что таможня завязана на интересы людей из окружения лидера «Народного фронта», экс-премьера Арсения Яценюка. И что после отставки Яценюка с поста премьера эти связи сохранились. Также высказывались предположения, что сохранение Насирова на должности главы ГФС является частью «пакта» между БПП и «НФ» как партнерами по правящей коалиции.

Но есть еще одна причина, почему Насиров до сих пор не уволен и может избежать увольнения впредь. Гройсман, как и Данилюк, недоволен Насировым, но не хочет его менять. Дело в том, что с мая прошлого года, когда вступил в силу закон «О государственной службе», назначения на должности госслужащих категории «А», к которым относится и глава ГФС, проводятся по конкурсу. А как показал опыт конкурсов на посты госсекретарей министерств, не всегда можно гарантировать желаемый результат. Победителем может оказаться совсем чужой человек. К тому же не факт, что у премьера есть надежный собственный кандидат на пост главы ГФС, удовлетворяющий требованиям и способный победить на конкурсе.

Почему Данилюк поругался с Южаниной

Увольнение – не единственный способ решить проблему Насирова. Еще в сентябре прошлого года в Минфине была завершена разработка законопроекта о финансовой полиции. Этот орган должен напрямую подчиняться Минфину и заменить нынешнюю налоговую милицию, подчиненную ГФС. Тем самым полномочия Данилюка должны резко усилиться за счет ослабления полномочий Насирова.

Однако законопроект Минфина был подвергнут разгромной критике в Минюсте. Министр юстиции Павел Петренко, напомним, является представителем «Народного фронта», давним другом и соратником Яценюка. 6 декабря Минюст направил в Минфин свои выводы на 25 страницах, где говорится, что проект не соответствует Конституции, противоречит законам о Кабмине, о центральных органах исполнительной власти, о госслужбе, о Нацбанке, о предотвращении коррупции, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также практике Европейского суда по правам человека.

Но закон о финансовой полиции уже был обещан западным партнерам. И 21 декабря, не дожидаясь этого законопроекта, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата в Украине. Одним из пунктов принятого закона полностью убирается из Налогового кодекса раздел XVIII «Налоговая милиция». Депутаты имели в виду, что этот пункт начнет действовать одновременно с вступлением в силу закона о финансовой полиции. Однако при подготовке принятого закона на подпись спикеру случилась техническая ошибка в нумерации пунктов. В результате упомянутый пункт попал в число тех, что уже вступили в силу 1 января.

Данилюк воспринял эту новость с восторгом. «Стоит ли исправлять ошибку, снова легализируя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Надо двигаться только вперед», – заявил он 11 января. А 16 января Минфин подал на рассмотрение Кабмина законопроект о финансовой полиции. Однако правительство, вняв доводам Минюста, забраковало этот проект и создало рабочую группу для его доработки. Она до сих пор еще работает.

Тем временем налоговая милиция оставалась в подвешенном состоянии. Начали появляться решения судов о ее неправомочности. Как только открылась новая сессия парламента, налоговый комитет во главе с Южаниной решил исправить техническую ошибку, допущенную при подготовке на подпись закона от 21 декабря. Необходимые правки были включены в законопроект №0940 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства», ожидающий второго чтения. 7 февраля комитет Южаниной утвердил этот проект ко второму чтению. Согласно внесенным правкам существование налоговой милиции продлевается до того дня, когда вступит в силу закон о финансовой полиции.

Данилюку такой поворот событий очень не понравился. «Сегодня депутатами налогового комитета Верховной Рады инициированы изменения, которые восстановят налоговую милицию, несмотря на позицию Минфина. Соответствующий законопроект под ироничным названием «О налогообложении наследства» уже включен в сегодняшнюю повестку дня. Если парламент поддержит эти изменения, орган, который годами «кошмарил» бизнес, будет снова легитимирован, – заявил министр. – Я продолжаю придерживаться позиции, что восстановление налоговой милиции неприемлемо. Это «наследство» должно уйти в прошлое. Призываю НЕ поддерживать правки о возврате налоговой милиции».

Что теперь ждет Данилюка

На этот выпад тут же отреагировала Южанина. «Меня, аудитора с многолетним стажем работы, сложно обвинить в любви к институту налоговой милиции. Свою принципиальную позицию – налоговую милицию необходимо ликвидировать – я неоднократно озвучивала публично и подтверждала делом, – подчеркнула глава комитета. – Прекрасно понимаю надежды бизнеса, но организационный хаос и юридическая неоднозначность, выливающаяся в несогласованность действий всех правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями, на мой взгляд, значительно опаснее для бизнеса и государства, чем возвращение контролирующего органа в четкие правовые рамки и ускоренное принятие взвешенного закона о финансовой полиции».

Данилюк фактически подставил правительство, когда начал публичный конфликт с парламентским комитетом, не имея на руках официальной позиции Кабмина. По признанию самого Данилюка, на создание финансовой полиции уйдет, как минимум, полгода. «Конечно, заменить вывеску «налоговая милиция» на «финансовая полиция» можно за одну ночь. Но это не реформа. Нужны новые люди и новые методы работы», – рассказывал министр в недавнем интервью. По сути, он предлагает, чтобы эти полгода вообще не было ни финансовой полиции, ни налоговой милиции. Очень маловероятно, чтобы правительству понравился такой вариант.

Поведение Данилюка вообще выглядит странным. Он не смог сделать нормальный законопроект о финансовой полиции, вместо этого на ровном месте повздорил с комитетом Южаниной. Уже высказывалось предположение, что Данилюк нервничает в ожидании отставки. Через два месяца оканчивается годичный иммунитет нынешнего правительства, и после этого несколько министров могут лишиться своих постов. По-видимому, будут приноситься в жертву самые слабые, и Данилюк уже сейчас выстраивает себе защиту. Он хочет обставить дело так, будто его собрались уволить не за провалы в работе, а за то, что он выступил против таких «монстров», как Насиров и налоговая милиция.

Тем временем в БПП подыскивают замену Данилюку, который только пиарится, но не способен предъявить обществу ни проведенных реформ, ни реальных достижений. Не сработался он и с МВФ, который снова отложил выделение транша Украине. Зато Насиров оказался хозяином положения, что не устраивает многих и в БПП, и в правительстве.

Не исключено, что заменой Данилюку станет именно Южанина. И уже она будет создавать финансовую полицию и укрощать Насирова. Хотя, конечно, возможно и более бурное развитие событий, когда все забудут о реформировании ГФС, потому что будут заняты досрочными парламентскими выборами.