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Львовский облсовет поддержал торговую блокаду Донбасса

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Львовщина потребовала от президента установить мораторий на ввоз товаров на временно оккупированную территорию Украины

Возможностей украинских пограничников недостаточно, чтобы проконтролировать, что везется через линию разграничения, считают местные депутаты

Львовский облсовет обратился к президенту Украины Петра Порошенко в защиту решения активистов и ряда народных депутатов, которые инициировали и продолжают участие в блокировании торговых путей в оккупированные районы Донбасса, в том числе железнодорожное сообщение.

Соответствующее решение областные власти Львовщины опубликовали на сайте ведомства, сообщает Новое время.

«Украина, как государство, обязана позаботиться о том, чтобы у мирного населения было самое необходимое: продукты питания, медикаменты, энерго-, тепло- и водоснабжение. Но сегодня очевидным является то, что через коррупционные схемы фейковые «республики», контролируемые Российской Федерацией, наполняют свои бюджеты, из которых финансируется деятельность террористов», – объяснили свою позицию депутаты облсовета.

Как считают львовские депутаты, с началом военных действий в Украине активизировалось движение на ж/д магистралях в Луганской области. Возможностей украинских пограничников недостаточно, чтобы в полной мере проконтролировать, что везется через линию разграничения с территориями, подконтрольными боевикам.

«2 декабря 2016 было обнародовано решение Северодонецкого суда по расследованию закупок угля государственными предприятиями Украины на оккупированных территориях Луганской области, то есть в так называемой ЛНР. В этом решении были выводы СБУ о том, что 47% от всех сумм, которые отправляли украинские государственные компании на территорию ЛНР, идут на выплату зарплат боевикам, закупку амуниции и формы. То есть с каждой тонны сырья около 60 гривен шло на финансирование терроризма», – объяснили в своем обращении в Львовском облсовете.

Львовская область потребовала от президента установить мораторий на ввоз товаров на временно оккупированную территорию Украины и вывоз грузов и расследовать, кому выдавались разрешения на оптовые поставки продукции из оккупированного Донбасса на территорию Украины.

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Теги: блокада, Донбасс, Львовский облсовет, пограничники

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