Львовский облсовет поддержал торговую блокаду Донбасса

Возможностей украинских пограничников недостаточно, чтобы проконтролировать, что везется через линию разграничения, считают местные депутаты

Львовский облсовет обратился к президенту Украины Петра Порошенко в защиту решения активистов и ряда народных депутатов, которые инициировали и продолжают участие в блокировании торговых путей в оккупированные районы Донбасса, в том числе железнодорожное сообщение.

Соответствующее решение областные власти Львовщины опубликовали на сайте ведомства, сообщает Новое время.

«Украина, как государство, обязана позаботиться о том, чтобы у мирного населения было самое необходимое: продукты питания, медикаменты, энерго-, тепло- и водоснабжение. Но сегодня очевидным является то, что через коррупционные схемы фейковые «республики», контролируемые Российской Федерацией, наполняют свои бюджеты, из которых финансируется деятельность террористов», – объяснили свою позицию депутаты облсовета.

Как считают львовские депутаты, с началом военных действий в Украине активизировалось движение на ж/д магистралях в Луганской области. Возможностей украинских пограничников недостаточно, чтобы в полной мере проконтролировать, что везется через линию разграничения с территориями, подконтрольными боевикам.

«2 декабря 2016 было обнародовано решение Северодонецкого суда по расследованию закупок угля государственными предприятиями Украины на оккупированных территориях Луганской области, то есть в так называемой ЛНР. В этом решении были выводы СБУ о том, что 47% от всех сумм, которые отправляли украинские государственные компании на территорию ЛНР, идут на выплату зарплат боевикам, закупку амуниции и формы. То есть с каждой тонны сырья около 60 гривен шло на финансирование терроризма», – объяснили в своем обращении в Львовском облсовете.

Львовская область потребовала от президента установить мораторий на ввоз товаров на временно оккупированную территорию Украины и вывоз грузов и расследовать, кому выдавались разрешения на оптовые поставки продукции из оккупированного Донбасса на территорию Украины.