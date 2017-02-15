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Власть

Стало известно, как продвигаются дела против соратников Януковича

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Виктор Янукович

Перспективы в процессах в отношении представителей преступного режима экс-президента Виктора Януковича пока что нет, заявил генпрокурор Юрий Луценко

По его словам, продолжается следствие относительно Арбузова, Богатыревой, Каськива, Калетника, братьев Клюевых, где нет заметной перспективы.

«В работе следователей все еще остается нерешенным ряд проблем. Самое главное - это доведение до логического завершения производств в отношении представителей преступного режима Януковича. Я говорю это откровенно, потому что общество никогда не поверит в результативность ГПУ, пока не будет дан ответ на вопрос: кто довел страну до обнищания, противостояния, войны и оккупации. Кто?» - заявил Луценко.

Также он отметил, что единственное дело, в котором есть продвижение в прошлом году - это дело экс-министра образования Табачника.

«Насколько я знаю, в процессе возвращения Минобразования помещение, которыми завладел тогдашний министр», - сказал он.

«Во всем остальном я вижу только намерения», - подчеркнул Луценко.

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Теги: Луценко, расследование, уголовное дело, Янукович

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