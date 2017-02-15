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Власть

Окружение Порошенко интересуется морехозяйственными активами Новинского, - политолог

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Херсонский судостроительный завод

Окружение президента Украины Петра Порошенко заинтересовано в поглощении морехозяйственных активов, принадлежащих оппозиционному политику Вадиму Новинскому. 

Такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов, комментируя обыски на предприятиях СМАРТ-ХОЛДИНГА, в частности на Херсонском судостроительном заводе, ООО «СМАРТ ГРУП» и др., которые прошли сегодня, 15 февраля. 

По его словам, одно из предприятий Порошенко «Ленинская кузня» не справляется с полученным объемом государственных военных заказов и заинтересовано в расширении своих производственных и ресурсных возможностей. 

«Департамент «Кононенко-Грановского» занимается системным «отжимом» активов оппозиционных к власти политиков. Кроме экономический целей она пытаются обеспечить лояльность оппонентов», - сказал он. 

По словам Кирилла Молчанова, последние обыски в Смарт-Холдинге были проведены с целью получение контроля партнера Порошенко над морехозяйственными активами. 

«Ленинская Кузня, получившая без всяких тендеров большой объем военных заказов, не справляется с работой, кроме того, на предприятии нет высококвалифицированных специалистов «, - отметил он.

Как сообщали «Комментарии», 15 февраля, следователи Генеральной прокуратуры Украины провели обыски на ряде предприятий промышленно-инвестиционной группы Смарт-Холдинг, в том числе на ООО «Смарт Мэритайм Групп», в состав которого входят Херсонский и Черноморский судостроительный заводы.

Отметим, что в ноябре прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко инициировал снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата члена Оппозиционного блока Вадима Новинского в рамках расследования так называемого «церковного дела».

8 декабря Верховная Рада удовлетворила просьбу ГПУ, несмотря на возражения со стороны регламентного комитета парламента.  По словам Новинского, дело против него сфабриковано и является политически мотивированным. При этом, он не исключал, что данные действия властей носят экономический подтекст, и за ними могут последовать прямые атаки на его бизнес.

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Теги: бизнес, Ленинская кузня, Новинский, Смарт Холдинг, Херсонский судостроительный завод, Кирилл Молчанов, Порошенко, Смарт Мэритайм Групп

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