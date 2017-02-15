Януковичу готовят новое подозрение

Новые обвинения бывшему президенту касаются объявления АТО в Киеве в период Евромайдана

Генеральная прокуратура Украины планирует предъявить новые подозрения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и другим представителям предыдущей власти за незаконное объявление антитеррористической операции в Киеве против участников Революции достоинства в 2013-2014 годах.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Я поставил требование перед начальником департамента по делам Майдана сразу после принятия закона скорректировать подозрение с учетом полученных в последнее время результатов следствия и предъявить обновленное подозрение, а затем обвинительный акт Януковичу, Захарченко, Якименко и другим чиновникам за незаконное объявление антитеррористической операции, привлечение спецподразделений для разгона Майдана, что привело к сотням человеческих жертв», - сказал Луценко.

По его словам, нужно изменить законодательство, чтобы Янукович и соратники не смогли обжаловать приговоры в Европейском суде по правам человека: ведь соответствующий закон действует только с апреля 2016 года по апрель 2017 года.

Как сообщали «Комментарии», в середине января Генеральная прокуратура РФ заявляла, что не получала от компетентных органов Украины запросов о выдаче Виктора Януковича.

6 февраля стало известно о том, что Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича планируют подать в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде.

Ранее сообщалось о том, что адвокаты Януковича сообщили, что бывший президент готов прибыть в Украину для участия в суде, однако для этого государство должно обеспечить его безопасность.

Отвечая на вопрос, при каких условиях экс-президент лично прибудет в суд, его адвокат сказал: «Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет участвовать лично в этом деле. Пока это будет дистанционно.