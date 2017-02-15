СБУ расследует деятельность фирмы братьев Дубневич

Манипуляции с газом для теплоснабжения населения на сумму свыше 1 млрд. грн. нанесли ущерб и государству и непосредственно галичанам

В прошлом году на двух предприятиях братьев Дубневич СБУ выявила злоупотребления: в ООО НПП «Енергія-Новояворівськ» – на сумму 600 млн. грн., в ООО «Енергія-Новий Розділ» – на сумму 553 млн. грн.

Шевченковский районный суд Киева 12 октября 2016 года удовлетворил ходатайство о продлении внеплановой выездной ревизии в рамках уголовного производства №22016000000000243 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением и легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).

Досудебным расследованием было установлено, что в течение 2014–2015 годов директор ООО НПП «Енергія-Новояворівськ», действуя по предварительному сговору с другими неустановленными служебными лицами и бенефициарными владельцами ООО НПП «Енергія-Новояворівськ», злоупотребляя служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, незаконно использовал приобретенный в НАК «Нафтогаз Украины» по льготным ценам природный газ общим объемом 75 826,788 тыс. м, в результате чего НАК недополучил 224,7 млн. грн., что повлекло тяжкие последствия.

В рамках этого же расследования 3 ноября 2016 постановлением Шевченковского районного суда г. Киева отказано в удовлетворении ходатайства об отмене ареста имущества, наложенного 23 августа 2016 года, в рамках этого же уголовного производства.

Речь шла о денежных средствах в размере 77 395 долларов, 2400 евро и 320 польских злотых, а также двух печатей: «Корпорация КРТ Транспортный отдел» и «Корпорация КРТ». Также в офисе фирмы ООО «Энергия», которая располагалась на территории Львовской ТЭЦ-1, следователями арестовано 1 140 000 евро, 136 000 долларов и 2 083 300 грн., найденных в кабинете директора.

Этим судебным искам предшествовал обыск от 19 августа 2016 года на территории фирмы Дубневичей ООО «Энергия», после которого и произошел арест вышеупомянутых активов.

Дальнейшие судебные постановления состоялись в рамках уголовного производства №22016000000000243, внесенного в Единый реестр досудебных расследований еще 22 июня 2016 года.

Согласно постановлениям следствие установило, что ООО НПП «Енергія-Новояворівськ» незаконно использовало природный газ общим объемом 75 826,788 тыс. м, в результате чего «Нафтогаз Украины» недополучил 224,7 млн. грн., что повлекло тяжкие последствия. Суд признал неправомерным требование вернуть изъятые во время обыска средства, также было сообщено, что в ходе этого же обыска обнаружили и изъяли две печати «Корпорации КРТ».

Следователи СБУ также установили, что в течение 2014–2015 годов директор ООО НПП «Енергія-Новояворівськ» действовал по предварительному сговору с бенефициарными владельцами ООО НПП «Енергія-Новояворівськ», а именно Богданом и Ярославом Дубневичами.

Такая же история со злоупотреблением с газом произошла на еще одной фирме братьев ООО «Енергія-Новий Розділ».

За счет манипуляций с объемами природного газа и применением цен на природный газ, которые в 2014–2015 годах были различными в зависимости от категорий потребителей, общество нанесло ущерб «Нафтогазу Украины» на сумме более 553 млню грн. Тогда НКРЭКУ приняла постановление о наложении штрафа на ООО «Енергія-Новий Розділ» в размере 34 тыс. грн, а о преступлении сообщила в правоохранительные органы.

На сообщение отреагировала Нацполиция, которая начала уголовное производство №12016150250000827. 6 октября постановлением суда получен доступ к документам, которые могут пролить свет на злоупотребления, исследованные в ходе проверки Нацкомиссией.

Таким образом, получается, что фирме Дубневичей не удастся за многомиллионные злоупотребления обойтись лишь смешным штрафом в 34 тыс. грн.

Как стало известно, 7 февраля СБУ снова провела обыски на фирмах братьев Дубневичей. Проведен обыск на Новороздольской ТЭЦ, офисе ООО НПП «Енергія-Новий Розділ» и в квартирах нескольких руководителей общества.

Общественность очень рассчитывает на то, что расследование уголовных дел дойдет до логического завершения – преступников настигнет наказание, а «приватизированные» Дубневичами ТЭЦ, которые отапливают население галицких городов, вернутся в собственность общин и будут и впредь служить людям, обеспечивая их теплом по разумным ценам.