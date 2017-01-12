Регистрация проектов в самом разгаре!
Успей присоединиться к крупнейшему международному ІТ-чемпионату «Золотой Байт». Регистрация проектов в самом разгаре!
На чемпионате ты можешь проявить себя в разных сферах IT-технологий - от старт ап челенджа до разработки игр и даже системного администрирования.
«Золотой Байт» - это не только отличный шанс показать, на что ты способен, но и возможность получить предложение о работе от мировых компаний или инвестиции венчурных фондов и бизнес-ангелов в свой проект.
Во время чемпионата участники знакомятся с ведущими специалистами IT-компаний, обмениваются опытом с представителями других стран, находят себя хороших друзей или команду для реализации своего проекта.
В 2017 году мы предлагаем участникам тему Invent Create Change (Изобретай Твори Меняй) и следующие номинации:
-startup Challenge (конкурс программных проектов).
-Networking Technologies (номинация для системных администраторов).
-Мобильные Развития (конкурс мобильных приложений).
-Интернет Вещей (конкурс инновационных проектов).
-Game Дизайн (конкурс по созданию игр).
-Character Design (конкурс по созданию игровых персонажей).
-Web Дизайн (конкурс веб-проектов).
-Short Movie (конкурс короткометражных фильмов).
-NoSQL Эксперт (конкурс приложений для работы с базами данных).
-Junior Конкурс (конкурс для детей 10-17 лет).
Организатор Чемпионата: Компьютерная Академия ШАГ, международный учебный центр, специализирующийся на профессиональном компьютерном образовании, работает 43 филиала в 15-ти странах на 4-х континентах мира (Европа, Азия, Северная и Южная Америка).
Не ищи отговорки! Ищи Возможности! Подавай заявку на участие в Международном IT Чемпионате «Золотой Байт 2017» до 31 января на сайте www.goldenbyte.org .
Подробная информация на сайте: www.goldenbyte.org и в группе: vk.com/goldenbyte и www.facebook.com/ITGoldenByte/
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
18:05
|
18:05
|
18:01
Эпидпорог по заболеваемости гриппом превышен в 13 областях Украины
|
17:46
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0