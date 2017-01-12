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Успей присоединиться к крупнейшему международному ІТ-чемпионату «Золотой Байт»

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Призовой фонд 20 000 долларов!

Регистрация проектов в самом разгаре!

Успей присоединиться к крупнейшему международному ІТ-чемпионату «Золотой Байт». Регистрация проектов в самом разгаре!

На чемпионате ты можешь проявить себя в разных сферах IT-технологий - от старт ап челенджа до разработки игр и даже системного администрирования. 

«Золотой Байт» - это не только отличный шанс показать, на что ты способен, но и возможность получить предложение о работе от мировых компаний или инвестиции венчурных фондов и бизнес-ангелов в свой проект.

Во время чемпионата участники знакомятся с ведущими специалистами IT-компаний, обмениваются опытом с представителями других стран, находят себя хороших друзей или команду для реализации своего проекта. 

В 2017 году мы предлагаем участникам тему Invent Create Change (Изобретай Твори Меняй)  и следующие номинации:

-startup Challenge (конкурс программных проектов).

-Networking Technologies (номинация для системных администраторов).

-Мобильные Развития (конкурс мобильных приложений).

-Интернет Вещей (конкурс инновационных проектов).

-Game Дизайн (конкурс по созданию игр).

-Character Design (конкурс по созданию игровых персонажей).

-Web Дизайн (конкурс веб-проектов).

-Short Movie (конкурс короткометражных фильмов).

-NoSQL Эксперт (конкурс приложений для работы с базами данных).

-Junior Конкурс (конкурс для детей 10-17 лет).

Организатор Чемпионата: Компьютерная Академия ШАГ, международный учебный центр, специализирующийся на профессиональном компьютерном образовании, работает 43 филиала в 15-ти странах на 4-х континентах мира (Европа, Азия, Северная и Южная Америка).

Не ищи отговорки! Ищи Возможности! Подавай заявку на участие в Международном IT Чемпионате «Золотой Байт 2017» до 31 января на сайте www.goldenbyte.org . 

Подробная информация на сайте: www.goldenbyte.org и в группе: vk.com/goldenbyte   и www.facebook.com/ITGoldenByte/

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Теги: IT, обучение, семинар

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