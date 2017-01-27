Гуру по продвижению сайтов и продуктов в интернете расскажет про «Современные реально работающие методы продвижение сайтов»

Конференция по интернет-маркетингу, посвященная поисковому продвижению сайтов, контекстной рекламе, аналитике, оптимизации сайтов

1 марта 2017 состоится самая актуальная конференция по интернет-маркетингу, которая посвящена таким темам как поисковое продвижение сайтов, контекстная реклама, аналитика, оптимизация сайтов, линкбилдинг, партнерский маркетинг и социальные сети. С докладами выступают только успешные практикующие специалисты в интернет-маркетинге.

На конференции выступит Тарас Гуща - руководитель и идейный вдохновитель « SEO.UA » .Который более 15 лет является экспертом в сферах SEO, PPC, CPA, SMM и SERM.

Многие признанные гуру поделятся своими знаниями и опытом на конференции «ГуруКонф». Из докладов вы узнаете полезную информации по SEO, CPA, SMM и КПП. Только реально полезные данные для внедрения в интернет-маркетинг.

Помимо самих докладов будет кулуарное общение со специалистами и коллегами. А после окончания докладов и круглого стола нетворкинг. Где в неформальном общении вы сможете задать самые нескромные вопросы на счет продвижения сайтов и продуктов в интернете.

На «ГуруКонф» 13 выступит топовых специалистов в SEO, SMM, SERM, CPA и PCC с полезными и интересными докладами. Также много общения с гуру в кулуарах, на кофебрейке и после конференции

О программе подробно и спикерах можно узнать на guruconf.com .



Место проведения: декабрь Место Киев

Украина, Киев, бульвар Леси Украинки 23б, 3 этаж

Около 500 метров от м. Печерская