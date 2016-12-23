Одним из самых опасных городов Европы стала столица Украины

Лидером ежегодного индекса качества жизни в разных городах мира из-за противостояния с Россией стал Киев. Индекс был опубликован крупнейшей в мире консалтинговой компанией Mercer. Также был представлен и топ «худших городов», пишет Business Insider.

Большого количества опасных протестов, а также разгуле краж. За столицей Украины следуют Белград, Сербия и Афины.

При анализе учитывались такие показатели, как политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.

Список самых опасных городов Европы был подготовлен на основе анализа 450 городов.