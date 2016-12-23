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общество

Одним из самых опасных городов Европы стала столица Украины

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На оценку повлияло противостояние с Кремлем.

На оценку повлияло противостояние с Кремлем.

Лидером ежегодного индекса качества жизни в разных городах мира из-за противостояния с Россией стал Киев. Индекс был опубликован крупнейшей в мире консалтинговой компанией Mercer. Также был представлен и топ «худших городов», пишет Business Insider.

Большого количества опасных протестов, а также разгуле краж. За столицей Украины следуют Белград, Сербия и Афины.  

При анализе учитывались такие показатели, как политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты. 

Список самых опасных городов Европы был подготовлен на основе анализа 450 городов.

 

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Теги: рейтинг, Киев

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