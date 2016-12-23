За год в ДТП пострадали 439 патрульных авто
23/12/2016 12:37
Точное количество патрульных машин, не подлежащих восстановлению, не называется
Из них на сегодня отремонтировано 113 машин
В Украине в течение этого года было повреждено 439 патрульных служебных автомобилей вследствие дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции НПУ в ответе на запрос УНН.
«В результате ДТП, повреждения получили 439 служебных автомобилей управлений патрульной полиции ГНП, из них – 145 служебных автомобилей Управления патрульной полиции в Киеве», – сообщили в патрульной полиции.
При этом, по их информации, на сегодня отремонтировано 113 автомобилей патрульной полиции.
Также в патрульной полиции сообщили, что на данный момент не могут назвать точное количество патрульных авто, не подлежащих ремонту, поскольку проводятся все необходимые экспертизы повреждений авто.
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