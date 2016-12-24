Сегодня католики и протестанты отмечают Рождественский сочельник

В ночь с 24 на 25 декабря католическая церковь празднует Рождество Христово по григорианскому календарю также празднуют Римско-католическая Церковь и большинство протестантских церквей. Православная Греция празднует Рождество по григорианскому календарю – вместе с западными христианами.

В канун Рождества в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Готовится праздничный ужин Сочельника, по традиции состоящий из постных блюд. В центре стола помещается блюдо с освященным пресным хлебом - рождественскими облатками. Перед тем как начать ужин, глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа. Затем все присутствующие берут с блюда облатки и делятся ими друг с другом, желая друг другу мира и добра.

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви и Афон, а также восточнокатолические церкви празднуют 25 декабря по юлианскому календарю (т. н. «старому стилю"), что соответствует 7 января

За 4 недели до Рождества наступает период Адвента. В это время верующие участвуют в предрождественских богослужениях, стараются совершать дела милосердия. За четыре недели Адвента необходимо подготовиться к исповеди, чтобы принять Причастие.

Возле алтарей в костелах устанавливается венок с четырьмя свечами, и в каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече. Круглая форма венка символизирует вечность, а его зеленый цвет — надежду, как и ветви рождественской елки. Во многих странах принято в предрождественский период украшать такими венками входные двери в знак того, что в этом доме ожидают Христа.

Во многих странах принято, чтобы дети, в ожидании праздника, совершали посильные добрые дела, за которые в семье они получают пучок соломы или маленькое бумажное сердечко. Перед наступлением Рождества дети вешают эти сердечки на елку, а солому кладут в ясли. В узком смысле слова ясли — это кормушка для скота, куда Богородица положила новорожденного Младенца Иисуса.

После этого начинается ужин Сочельника. После ужина вся семья идет на мессу, обязательное присутствие на которой является общей католической рождественской традицией для всех верующих.

Повсеместно распространен и известен обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придет в дом в Сочельник, то будет принят как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей. Незанятое место символизирует также и покойного члена семьи, либо всех умерших родственников.

Празднование Рождества продолжается восемь дней - с 25 декабря по 1 января — образующие Октаву Рождества.

Православные сегодня отмечают день Даниила Столпника и Никона Сухого. Сегодня принято после тяжелой рабочей недели настраиваться на тишину и отдых.