На Новый год и Рождество столичное метро будет работать на 3 часа дольше

Столичный метрополитен в ночь на 1 января и в ночь на 7 января 2016 года будет работать до 3:00.

«Приближаем праздничное настроение! Работаем для вас на 3 часа дольше и на Новый год (с 31 декабря на 1 января), и на Рождество (с 6 на 7 января)», - говорится в сообщении КП «Киевский метрополитен».

Как сообщали «Комментарии», в Киеве откроется сразу три праздничных резиденции, куда можно будет сводить детей. Это резиденции Санта-Клауса, Святого Николая и Деда Мороза.