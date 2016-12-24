Ученые узнали, где будет удобнее жить Санта-Клаусу
24/12/2016 14:10
В этом году Санта-Клаусу лучше всего было бы жить в городе Йокмокк
Ученые Лундского университета в Швеции пришли к выводу, что в этом году Санта-Клаусу лучше всего было бы жить в городе Йокмокк на севере Швеции, а не в финском Рованиеми, говорится в пресс-релизе ученых.
По результатам исследований на спутниковых снимках ночные огни достаточно точно отражают модели миграции и могут быть применены в мировом масштабе.
Обычные методы изучения миграции основаны на статистиках и связанны с пересечением межгосударственных и региональных границ. Поэтому вычислить точное расстояние, на которое переезжают люди, достаточно сложно, говорится в исследовании.
По словам ученых, когда исследовании снимаются все связанные с границами ограничения, формируются естественные концентрации людей, которые упрощают изучение мирового населения.
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Теги: Санта Клаус
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