В Украине лжеволонтеров начали сажать в тюрьму

В украинских судах слушается с десяток дел о воровстве пожертвований на АТО, говорится в реестре судебных решений

Так житель Кривого Рога под видом волонтера собирал деньги на медикаменты бойцам рассылая СМС с данными банковской карточки. Один из пострадавших как раз получил это сообщение и перезвонил по указанному номеру. Волонтер на другом конце провода убедил звонившего, что собирается покупать лекарства для раненых.

Во Львове оштрафовали экс-волонтера на 850 гривен за то, что он вместо того чтоб отвезти собранные кофе, печенье, козинаки и средства личной гигиены для военных, присвоил их себе.

В Сумах некий член волонтерской организации Полтавы собирал деньги на газовый котел для пострадавших во время взрыва в Сватово Луганской области, пишет Вести. По его словам, он нашел котел на сайте бесплатных объявлений и стоит он 2300 грн и указал счет, на который нужно перечислить деньги.

В Киеве мужчина получил 1,5 года за то, что на одном из форумов под видом волонтера собирал деньги для помощи военным одной из частей. Однако до самих бойцов деньги так и не доходили.

Одесская прокуратура сейчас расследует случай, когда деньги на лечение раненых бойцов собирали от имени одного из замов тогдашнего губернатора Михаила Саакашвили. Преступник звонил на крупные одесские предприятия (морпорт, аэропорт и хлебозавод) и под видом чиновника просил перевести значительные суммы на счет организации «Центр благотворительности».