Грановский: новые подробности встречи Кононенко в Вене
26/12/2016 15:16
Александр Онищенко, депутат ВРУ
Александр Грановский принял участие в постинге информации о встрече Онищенко с Кононенко
Народный депутат Александр Грановский на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал очередные подробности встречи Игоря Кононенко в Вене.
На фотографии, опубликованной Грановским, люди, похожие на народных депутатов Игоря Кононенко и Александра Онищенко. Помимо Онищенко и Кононенко за столом находился человек очень похожий на Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Комментариев от участников встречи на данной момент в СМИ нет.
«Пригласил гостей на день рождения. Ждут», - подписал фотографию Александр Грановский.
Согласно информации с сайта верховной рады Украины, у народного депутата Александра Грановского действительно день рождения 25-го декабря.
Напомним ранее "Комментарии" сообщили, что Игорь Кононенко встретился в австрийской столице, городе Вена, с находящимся бегах бизнесменом Александром Онищенко в недорогом ресторане Plachutta.
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