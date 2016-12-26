Грановский: новые подробности встречи Кононенко в Вене

Александр Грановский принял участие в постинге информации о встрече Онищенко с Кононенко

Народный депутат Александр Грановский на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал очередные подробности встречи Игоря Кононенко в Вене.

На фотографии, опубликованной Грановским, люди, похожие на народных депутатов Игоря Кононенко и Александра Онищенко. Помимо Онищенко и Кононенко за столом находился человек очень похожий на Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Комментариев от участников встречи на данной момент в СМИ нет.

«Пригласил гостей на день рождения. Ждут», - подписал фотографию Александр Грановский.

Согласно информации с сайта верховной рады Украины, у народного депутата Александра Грановского действительно день рождения 25-го декабря.

Напомним ранее "Комментарии" сообщили, что Игорь Кононенко встретился в австрийской столице, городе Вена, с находящимся бегах бизнесменом Александром Онищенко в недорогом ресторане Plachutta.